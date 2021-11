Congresista Montalvo de Perú Libre: “No daremos el voto de confianza”

En la primera intervención sobre el debate del voto de confianza, el congresista de Perú Libre Segundo Montalvo afirmó que su bancada no otorgará la investidura política a la primera ministra Mirtha Vásquez, pues alegó que la jefa de la PCM no tiene “la ideología ni la filosofía del pueblo”. Al respecto, aclaró que no quieren impedir el desarrollo del trabajo del presidente Pedro Castillo ni de sus ministros, pero exhortó que el representante del gobierno debe provenir del partido Perú Libre.

“Nosotros no estamos en contra del Presidente de la República. Él tiene todo nuestro respaldo. Pero no estamos de acuerdo en que el premiarato lo ejerza alguien que no tiene la ideología ni la filosofía del pueblo. Señores ministros, ustedes tiene nuestro respaldo, pero quiero decirles que no estamos de acuerdo. El premiarato tiene que ocuparlo alguien que tiene la ideología del pueblo y eso tiene que ser del partido Perú Libre ”, dijo el parlamentario en el hemiciclo del Congreso.

En ese sentido, Montalvo Cubas expresó que la PCM necesita a una persona con los mismos ideales que el presidente Pedro Castillo, y recordó que cuando fue candidato prometió el cambio de la Constitución, la renegociación del gas de Camisea y el cobro de impuestos a las grandes empresas deudoras.

“Es por ello que nosotros, los de la bancada de Perú Libre, no podemos traicionar los ideales. Vamos a votar no a la confianza”, enfatizó cerrando de esa manera su discurso.

Llamado a la unidad

Anoche, en conversación con La República, la congresista Katy Ugarte afirmó que la bancada de Perú Libre otorgaría el voto de confianza al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez. Sin embargo, cuando se le mencionó sobre las declaraciones de sus colegas, que se mostraban en contra de la primera ministra, hizo un llamado a la unidad.