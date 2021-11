Congresista Zea de Perú Libre: “Es hora de dejar trabajar y no poner trabas”

El congresista de la bancada oficialista de Perú Libre Óscar Zea manifestó que votará a favor de la investidura política al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez. En su intervención dentro del debate sobre el voto de confianza, el legislador de Puno expresó que el Congreso no debe tener una actitud obstruccionista frente al Ejecutivo. En ese sentido, demandó “no poner trabas”.

Asimismo, Zea Choquechambi, como parte de su discurso, mencionó que el Parlamento debe aprobar la ley de la segunda reforma agraria tal como se votó por la ley que declara de interés nacional la seguridad alimentaria, que fue unánimemente.

“Por la segunda reforma agraria, por los hombres y mujeres del campo, que sí daré mi voto de confianza al gabinete de la señora Mirtha Vásquez. Es hora de dejar trabajar y no poner traba”, manifestó el congresista de Perú Libre.

“Después de mucha turbulencia política, el Congreso tiene que dar la tranquilidad al pueblo. Necesitamos trabajar a favor de la niñez de los pueblos más humildes” , añadió.

Postura contraria

El congresista de Perú Libre Segundo Montalvo afirmó que su bancada no otorgará la investidura política a la primera ministra Mirtha Vásquez, pues alegó que la jefa de la PCM no tiene “la ideología ni la filosofía del pueblo”.

En la primera intervención del debate sobre el voto de confianza, el parlamentario expresó que la Presidencia del Consejo de Ministros necesita a una persona con los mismos ideales del presidente Pedro Castillo y del partido Perú Libre. En ese sentido, mostró su rechazo a la primera ministra. Eso sí, dejó en claro que no estaba en contra del mandatario de la República.

