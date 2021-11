Cutipa al Congreso: “Nosotros también somos culpables de crear inestabilidad política”

El congresista Víctor Cutipa de Perú Libre le pidió al Congreso de la República asumir su responsabilidad frente a la inestabilidad política y social generada por el enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento, en el marco del debate en el Pleno sobre si darán o no el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.

“Esta es la gran oportunidad de atender a nuestro país y reconocer como Parlamento, con nuestras actitudes, que también somos culpables de crear inestabilidad política, social y económica en el país” , dijo durante su intervención en el Pleno.

Ante ello, Víctor Cutipa pidió a sus colegas parlamentarios no contribuir a más inestabilidad y apoyar con el voto de confianza al gabinete Vásquez: “Esa es una tarea de todos. Lo hacemos por el país, lo hacemos por los pueblos del país, lo hacemos por los hombres y mujeres que están esperando que hoy le entreguemos la confianza a este gabinete y, en ese sentido, mi voto será a favor” , agregó.

Hasta el momento, se han manifestado las posiciones a favor y en contra por parte de las diferentes bancadas sobre los designados como titulares de las carteras, quienes también han hecho énfasis en comentar los primeros 100 días de gestión del presidente Pedro Castillo.

Perú Libre tendría un voto dividido

Por su parte, el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, afirmó que su bancada no otorgará la investidura a la primera ministra Mirtha Vásquez, pues alegó que la jefa de la PCM no tiene “la ideología ni la filosofía del pueblo”.