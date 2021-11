Rumaldo Viera: “No podemos apoyar a una persona que es contraria al sentir del partido”

Rumaldo Viera, secretario regional del partido Perú Libre en La Libertad, tras la designación de Avelino Guillén al frente del Ministerio del Interior, señaló que se espera que pueda trabajar en favor de las regiones, donde la delincuencia y criminalidad viene ganando terreno y que serán respetuosos de las decisiones del presidente de la República e insiste que así le den la confianza al gabinete, ellos no se sienten representados por Mirtha Vásquez, quien no tiene la posición política de su partido.

“A nivel de partido se tiene una posición clara, que la señora Vásquez no representa la posición política que tiene el partido. En tal sentido, tengo la plena seguridad de que la bancada que es plenamente de Perú Libre va votar en contra. El presidente sabe muy bien quién le está dando la espalda al pueblo que votó por un cambio, no votó por la premier, que en todo momento ha sido nuestra detractora en toda la campaña. Nosotros no podemos apoyar a una persona que está contraria a nosotros ”, indicó a La República.

“El que ha ganado es Perú Libre con su propuesta en su ideario, eso defendía el compatriota Guido Bellido y eso no cayó bien en la derecha, que promovió que lo sacaran y el presidente de la República cayó en esa provocación, para que ahora ponga ministros a la medida de la derecha. Lo único que están logrando es que nos dividamos. Cuando ellos gobernaron nunca se exigió que sus ministros sean acordes a la izquierda; se ha inclinado a personas que no están alineadas a la izquierda”, agregó Viera.

El secretario regional también hizo un análisis de los más de 100 días que lleva el gobierno de Pedro Castillo, del cual en La Libertad no hay cambios y se continúa en lo mismo. Siente que está rodeado de gente que no representa el sentir de la población que votó por ese cambio.

“ Nosotros vamos a ser respetuosos, solo seguir en la expectativa desde nuestro espacio. Respetamos la decisión del presidente, pero exigimos que haga algo por el bien del país. No está haciendo casi nada y esas son las consecuencias que la gran mayoría y la misma aprobación del mandatario haya bajado tremendamente. Tiene que entender que el pueblo ha votado por él y esa gente no ve el cumplimento de las propuestas ”, explicó el dirigente del partido de Gobierno.

Avelino Guillén durante su juramentación como titular del Mininter. Foto: Presidencia

Nuevo ministro

Rumaldo Viera destacó sobre el nuevo ministro del Interior que es una persona con trayectoria, que tiene cosas positivas y que espera haga un buen trabajo