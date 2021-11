Rafael López Aliaga afirma que no debe nada, pero no es verdad

Documentos firmados por el propio Rafael López Aliaga en este año demuestran que controla las empresas Peruval Corporation y Perú Holding de Turismo. Cualquier ciudadano puede acceder a la página web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y consultar sobre la deuda coactiva de ambas compañías y encontrará que la primera tiene pendiente de pago 17,3 millones de soles y la segunda 8 millones de soles. Pero en una reciente entrevista al portal de noticias Epicentro TV, el excandidato presidencial y aspirante a la alcaldía de Lima por Renovación Popular afirma que virtualmente no debe nada, que no tiene vinculaciones con las empresas que arrastran las millonarias deudas coactivas y anunció que demandará al diario La República. Se presume que el motivo sería porque este diario publica mentiras que lo afectan. Sin embargo, como demostraremos documentalmente, son las verdades las que lo mortifican.

‘’En el tema de las empresas, hay muchas en las que yo no soy accionista o soy accionista indirecto. En Perú Holding de Turismo tampoco tengo. En Peruval Corporation tengo una empresa en el medio, entonces es indirecto. No necesariamente son empresas mías. En las que (se ha) mencionado no tengo acciones considerables. Sin embargo, puedo ser apoderado o gerente’', arguyó confusamente López Aliaga.

Cuando se presentó a las elecciones presidenciales, López Aliaga entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la relación de compañías en las que tiene intereses y señaló que en Peruval Corporation contaba con el 50% de las acciones. Es la misma empresa que le debe a la Sunat 17,3 millones de soles y no le puede cobrar porque se encuentra en condición de ‘’no habida’'. Cambiar de dirección es un viejo truco de los evasores de impuestos.

También en pleno proceso electoral, el primero de marzo de este año, López Aliaga presentó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) los estados financieros de Perú Holding de Turismo. El excandidato presidencial firmó el documento como gerente general. Justamente, Perú Holding de Turismo afronta una deuda coactiva de 8 millones de soles.

La tercera empresa con la más abultada deuda coactiva con la Sunat es Perú Hotel Monasterio, con 4,6 millones de soles. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, en 2015 Perú Hotel Monasterio —de la que López Aliaga era accionista y directivo— fue absorbida por Perú Hotel Corporation, de propiedad del excandidato presidencial de Renovación Popular.

La deuda coactiva de estas tres empresas —Peruval Corporation, Perú Holding de Turismo y Perú Hotel Monasterio— suma más de 30 millones de soles. Esto es, el monto representa el 86% de la deuda total de 34,6 millones que arrastran 8 de las compañías vinculadas con López Aliaga.

‘’En su momento voy a hacer una denuncia penal a La República por este tema’', advirtió López Aliaga en un intento de evidente represalia. Es decir, prefiere gastar en abogados en lugar de pagar las deudas coactivas de las empresas en las que, como se ha demostrado documentalmente, ha tenido y mantiene vinculación.

‘’Yo, como Rafael López Aliaga, no tengo ninguna sola deuda. Marzo es fecha de pago para deudas personales. Pagué dentro del plazo. Tengo abogados y tributaristas para 42 empresas y para mis temas personales’', afirmó .

La verdad es que la ‘’deuda personal’' que ‘’pagué dentro del plazo’' no es una versión muy exacta. Se trataba de una deuda coactiva de 45.454 soles y que según Sunat correspondía al periodo tributario del 2013. López Aliaga pagó 8 años después.

‘’La Sunat siempre desarrolla sus acciones de cobranza coactiva con embargos a cuentas y propiedades. El asunto es que los evasores tienen un ejército de abogados que transfieren las cuentas y bienes del evasor para protegerlo de estas acciones’', dijeron fuentes del organismo explicando la situación del excandidato.

Seguiremos investigando hasta que pague.

Deudas coactivas de las empresas de Rafael López Aliaga

Empresa Monto S/ Peruval Corporation 17,392,664 Perú Holding de Turismo 8,021,882 Perú Hotel Monasterio 4,612,459 Perú Hotel Machu Picchu 2,916,104 Peruval 921,598 Peruval Inmobiliaria 602,462 Marsano Palace 94,716 Perú Hotel 77,883 TOTAL (a octubre de 2021) 34,639,768

Fuente: Sunat

Evidencia documental

Documentos suscritos por López Aliaga que confirman su vinculación con las empresas que tienen millonarias deudas con la Sunat.

Documentos López Aliaga

Documentos López Aliaga