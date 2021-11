Pedro Francke: “No tengo un Lexus ni nunca lo he tenido ni pretendo tenerlo”

El ministro de Economía y Finanza, Pedro Francke, afirmó que no se moviliza en un automóvil marca Lexus, sino en un “carro de menor nivel” propiedad de la cartera que lidera. El titular del MEF hizo esta aclaración durante su intervención ante el Congreso de la República en el marco del pedido de voto de confianza que formuló la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“Me duele ver estas enormes diferencias que hay en este país. Por si acaso, no tengo un Lexus ni nunca lo he tenido ni pretendo tenerlo ni me interesa tener un carro de alta gama. El Estado tiene unos Lexus recibidos por donación hace seis años. Yo no lo uso ni lo he venido usando. Pueden ir a buscar cualquier congresista, pueden ver que hoy seguramente en la puerta de aquí está mi carro de mi uso del MEF que he venido utilizando los últimos tres meses, que es un Toyota”, expresó el ministro.

El titular de Economía y Finanzas mencionó ello a raíz de rumores en los que se aseguró que Francke Ballvé maneja un auto Lexus cuyo costó ascendería a más de 150.000 dólares. “¿El Estado peruano tiene unos carros donados? Sí los tiene. Yo prefiero ir en un carro de menor nivel”, agregó durante su exposición en la que sustentaba el pedido de facultades legislativas en materia económica.

Congreso debate voto de confianza

Este jueves 4 de noviembre se reanudó la sesión plenaria en la que se debate el pedido de voto de confianza al gabinete ministerial que preside Mirtha Vásquez, quien acudió a las instalaciones para responder las interrogantes planteadas por los parlamentarios.

Vásquez Chuquilin se acercó al Legislativo acompañada del Consejo de Ministros en pleno, incluido Avelino Guillén, quien juró al cargo de ministro del Interior en reemplazo del cuestionado Luis Barranzuela.