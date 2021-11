Comisión de Transportes del Congreso citará al ministro Juan Silva por audio con transportistas

El congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, quien es presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, informó que su grupo de trabajo citará al titular de la cartera de Transportes, Juan Silva Villegas. El legislador hizo este anuncio luego de que el ministro señalara que retiraría a las jefas de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) durante una reunión con representantes de los gremios de transportistas que promovían el paro.

“Eso no está bien. Es facultad del Ejecutivo hacer cambios, pero la forma en cómo quiere hacerlo no me parece correcto. Desde la Comisión de Transportes estamos pidiendo su presencia (de Silva Villegas). Estamos pidiendo un informe pormenorizado para que se nos explique, no solo a nosotros, sino al país, cuál ha sido el motivo para hacer este tipo de compromisos”, declaró Soto en diálogo con Canal N.

El parlamentario de APP se refiere a lo expresado por Silva durante la reunión con representantes de gremios de transportistas. Allí, el titular del MTC señaló: “ Eso (reorganización de la ATU y la Sutran) está en camino , ya la norma está elaborada para que se haga la reorganización de esos dos organismos, no la desaparición”, se escucha decir al ministro en un audio al que tuvo acceso La República.

“ Nosotros no queríamos mencionarlo (sobre la reorganización de dichas entidades) , no es necesario. Pero como ustedes lo sacan ahora a la palestra y piden de esa forma, entonces, estamos aclarando que ya está en gestión”, agregó.

Además, el ministro aseguró a los gremios de transportistas que ya estaba lista la renuncia de la jefa de la ATU y que está coordinando con el presidente de la República, Pedro Castillo. “Entre hoy (miércoles 3 de noviembre) y mañana (jueves 4 de noviembre) saldrá la resolución suprema para que la inviten a dejar el cargo. Ya se le ha dicho (a María Jara) que dé un paso al costado, pero ella no quiere”, comentó.

Salida de jefa de Sutran

Finalmente, la exjefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Patricia Cama, se enteró recién este jueves 4 de noviembre de su salida de la entidad al ver las normas legales del Diario oficial El Peruano. Nadie le había comunicado nada, informó a La República.

La resolución suprema n.° 010-2021-MTC que la retira del cargo dice: “Aceptar la renuncia formulada por la señora Patricia Elizabeth Cama Meza, en el cargo de Superintendenta de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran, dándosele las gracias por los servicios prestados”.