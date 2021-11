Wilmar Elera sobre Avelino Guillén: “Estamos satisfechos con este nuevo ministro del Interior”

El congresista Wilmar Elera, de la bancada de Somos Perú - Partido Morado, saludó la designación del ex fiscal supremo Avelino Guillén como ministro del Interior. No obstante, señaló que primero terminarán de escuchar al gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez para poder tomar una decisión sobre si otorgan o no el voto de confianza.

“ Nosotros estamos satisfechos con este nuevo ministro del Interior . Sin embargo, tenemos que esperar cuál va a ser la estrategia para la seguridad ciudadana”, declaró el parlamentario a la prensa, antes de que se reanude la sesión del voto de investidura.

“En mi última visita que he hecho a varias comisarías de Piura lo único bueno que he encontrado es el espíritu de servicio que tienen los efectivos policiales. No hay patrulleros, no hay motos. No hay una buena infraestructura de sus comisarías y, como tal, tiene que haber una estrategita de repotenciar a la policía nacional para que se haga respetar, y podamos tener éxito en esta seguridad ciudadana”, agregó.

De igual forma, el legislador Elera García indicó que su grupo parlamentario cree conveniente que se tiene que poner orden en los conflictos sociales que se están presentando en los últimos días.

“El nuevo ministro del Interior tiene que poner orden, especialmente en Caña Brava en Piura, en Antamina y Apumayo. De eso seguramente se hablará hoy día (en el Pleno). Esperamos nosotros que con lo que exponga (la primera ministra) podamos definir nuestro voto de confianza a favor de la investidura de este nuevo gabinete”, prolongó.

Avelino Guillén juró como titular del Interior

En la mañana de este jueves 4 de noviembre, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, tomó juramento al ex fiscal supremo Avelino Guillén, quien asumió el cargo de ministro del Interior, tras la renuncia de su antecesor Luis Barranzuela.

“Bienvenido, apreciado Avelino Guillén. Tu conocimiento, experiencia y trayectoria nos permitirán seguir luchando contra la delincuencia y, además, estaremos más cerca de cumplir los anhelos profundos de nuestro pueblo”, expresó el jefe de Estado.

A su turno, Mirtha Vásquez indicó: “Saludo la decisión del presidente Pedro Castillo en designar a Avelino Guillén como ministro del Interior del Gobierno del Pueblo. Confiamos en que su capacidad y búsqueda constante de justicia y verdad guiarán la lucha contra la delincuencia, el crimen y el abuso”.