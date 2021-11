Basombrío: Hay contradicción con la designación de Avelino Guillén y la política del Gobierno

El exministro del Interior Carlos Basombrío saludó la designación de Avelino Guillén como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter) en reemplazo de Luis Barranzuela, quien renunció al cargo tras una presunta fiesta en su casa.

En conversación con La República, el sociólogo mostró su preocupación por la falta de políticas de seguridad en el discurso de la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para el voto de confianza en el pleno del Congreso.

“ Avelino Guillén es mucho mejor . Es una persona honesta, honorable y correcta. Mi preocupación es sobre el Gobierno y la política de seguridad. Hay una contradicción muy grande con esta designación y decidir qué es lo que hay que hacer en la ciudad (...) Es una irresponsabilidad y un ‘engaña muchachos’ porque la inseguridad ciudadana no se soluciona con dos o tres meses de estado de emergencia y con nombrar al señor Avelino Guillén”, declaró.

El exfuncionario recordó que Avelino Guillén puntualizó en la prevención como metodología para frenar la inseguridad ciudadana en el debate técnico, durante la última campaña electoral. Es así que consideró “muy opuesto y extremo” que el exfiscal ingrese a dicha gestión.

“ ¿Cuál es la política de seguridad del Gobierno? ¿La del señor Luis Barranzuela o la de Avelino Guillén? Hay un problema muy grave en el campo de la seguridad (…) No hay política de seguridad, ya que todas (las anunciadas por Pedro Castillo) fueron rebatidas como las rondas urbanas y el servicio militar”, aseveró.

“ Claramente no hay una política de seguridad. Mi preocupación es qué se va a hacer en la seguridad . Cuál es la propuesta del Gobierno. ¿Se va a anular la política de seguridad o se hará una visión diferente como lo dice Avelino Guillén?”, añadió.

Basombrío: “Lo mejor que puede hacer Avelino Guillén es tratar de armar algo”

Carlos Basombrío se desempeñó como ministro del Interior en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski entre el 28 de julio de 2016 al 22 de diciembre de 2017. Foto: La República

Avelino Guillén Jáuregui es el tercer ministro del Ministerio del Interior que tiene la actual gestión presidencial. Primero estuvo el exfiscal Juan Carrasco y luego Luis Barranzuela. Esto, durante los primeros 100 días del presidente, Pedro Castillo.

“ El señor Guillén es un hombre correcto, inteligente . No sabe de seguridad, pero se puede aprender. El menor esbozo es que no hay una política de seguridad, pero eso viene de más arriba. No se puede cambiar de política de seguridad cada semana . En el caso del Ministerio del interior, van tres ministros en 100 días. Es un récord total”, señaló Basombrío a esta redacción.

En otro momento, recalcó que toda gestión debe ir con “un programa base para gobernar” y no presentar dos planes como lo hizo Pedro Castillo.