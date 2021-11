Voto de confianza: Congreso retomará debate este jueves 4 de noviembre

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, acudirá este jueves 4 de noviembre al Congreso de la República junto a sus ministros de Estado a fin de ser evaluados por la representación nacional y solicitar el voto de confianza. Este pedido se retomará luego que se suspendiera el último 25 de octubre, tras el fallecimiento del congresista de Perú Libre Fernando Herrera.

La cita está pactada por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva Prieto, para las 9.00 de la mañana, previa coordinación de la Junta de Portavoces para dar cumplimiento al artículo 130 de la carta magna, en donde señala que “dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general de Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión . Plantea al efecto cuestión de confianza”.

Las bancadas de oposición se mostraron disconformes con darle el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez debido a la presencia de Luis Barranzuela, ex ministro del Interior sobre el cual pesaban varios cuestionamientos. El último fue la celebración de una reunión en su domicilio por el Día de la Canción Criolla con varios invitados, pese a que su propia cartera había establecido la prohibición de realizar cualquier actividad de este tipo.

Tras su salida, algunos han considerado escuchar a los titulares de las carteras para definir su voto. Otros, sin embargo, han mantenido su postura en contra de otorgarles la investidura, como es el caso de la congresista Patricia Chirinos, quien ha manifestado que, pese a la renuncia de Barranzuela, no le darán luz verde al gabinete Vásquez .

“No se lo vamos a dar (la confianza) si todo el tiempo se están burlando de nosotros, de todos los peruanos. Mi bancada tiene una posición respecto a otorgar el voto de confianza, pero esta tarde vamos a tener una última reunión en donde discutiremos al respecto. Yo no creo que de ninguna manera se la vamos a entregar. Si sacaron al ministro Barranzuela fue porque organizó una fiesta y no se podía ocultar”, declaró a RPP.

Bancada oficialista debería votar en bloque, afirma Paredes

A su turno, la congresista de Perú Libre Francis Paredes invocó a su bancada a “votar en bloque a favor” de la investidura, ya que esto será una muestra de apoyo a la gobernabilidad del país.