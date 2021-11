Rafael López busca revocatoria de Pedro Castillo

Tras cumplirse los primeros 100 días de gobierno de Pedro Castillo, ganador legítimo de las elecciones 2021, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, conversó con Epicentro TV sobre las nuevas pruebas que tendría para demostrar el supuesto fraude electoral que llevó a Perú Libre al Poder Ejecutivo.

El excandidato presidencial continuó asegurando que en las elecciones 2021 hubo fraude electoral, lo cual fue denunciado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y es investigado por una comisión en el Congreso de la República.

“A Castillo y a Cerrón los amo y rezo por ellos, pero es muy distinto el pensamiento marxista, leninista, mariateguista que quieren implantar en nuestro país. Con ese modelo vamos a ser Venezuela. En 90 días mira el desastre de país que tenemos”, precisó.

Aunque no quiso revelar nombres, López Aliaga reveló que hay colaboradores eficaces de la ONPE que han detallado las diversas modalidades de fraude que se ejecutaron en los comicios.

Agregó que, según fuentes confiables, los partidos que se hubieran enfrentado en la segunda vuelta son Renovación Popular y Acción Popular, liderado por Yonhy Lescano. Además, Castillo Terrones hubiese conseguido porcentajes bajísimos que lo hubieran dejado fuera de la carrera electoral.

“Dos días antes de las elecciones, (las encuestas) marcaban que Renovación Popular tenía 22% o 20%; es imposible que el señor Castillo, que tenía 7% o 8%, subiera en un solo día 10 puntos. Si el Congreso me lo dice (que no hay fraude), me quedo tranquilo”, analizó.

Por otro lado, el líder de RP aclaró que se encuentra preocupado por el país, por lo que junto con sus abogados constitucionalistas se encuentran estudiando la figura de la revocatoria para sacar a Pedro Castillo del poder.

“La Constitución no impide revocar al presidente de la República. La gente me dice que este señor (…) es incapaz moral, tiene una incapacidad total para gobernar nuestro país, está destrozando la patria, está espantando la inversión peruana y extranjera”, comentó.

Asimismo, no descartó que el fujimorismo haya impulsado el supuesto fraude electoral que denuncia; no obstante, acotó que esperará los resultados de las investigaciones al no tener pruebas de ello.

“No, no descarto (que el fujimorismo haya hecho el fraude), me parece muy raro”, manifestó.