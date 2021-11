Migraciones: inspector afirma que jefa zonal del Callao ordenó reportar datos de políticos

Luego de que se diera a conocer el polémico caso de un presunto reglaje a políticos, periodistas y futbolistas en Migraciones, de quienes traficaban su información de salida o ingreso al país, la Comisión de Fiscalización citó a varios funcionarios para que dieran su testimonio sobre lo ocurrido. Uno de ellos fue el inspector de dicha entidad, Eduardo Ramírez Huamán, quien afirmó que la jefa zonal del Callao, Jane Jansson, era quien solicitaba los datos.

“Entre otras funciones, nosotros también teníamos que obedecer las otras funciones que nos designe el jefe inmediato, en este caso la jefa del puesto de control migratorio, la doctora Jane Jansson. Y una de las indicaciones era hacer el reporte de figuras públicas, sin ningún tipo específico, solamente eran figuras públicas”, sostuvo.

De esta manera, explicó que Jansson le ordenaba elaborar dicho reporte de los movimientos migratorios de las personas conocidas, incluso de la madre del futbolista Paolo Guerrero.

A su vez, la jefa de migraciones del Callao aceptó que sí recibió fotos y capturas de pantalla sobre los datos que circulaban en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, pero rechazó las acusaciones de fuera ella quien las solicitaba.

“Efectivamente, tenía un grupo de WhatsApp con los gestores y coordinadores. Desconozco si han tenido subgrupos (…). Yo no he ordenado nada. Lo que se le ha pedido siempre es que cualquier incidencia que pudiera pasar en los recintos, por favor, se pudiera informar. Toma de fotografías no lo he ordenado, en ningún momento he pedido pantallazos”, sustentó la funcionaria.

Jane Jansson precisó que “la metodología de trabajo era informar”; no obstante, se ratificó diciendo que no solicitó capturas. ”Lo que he comunicado es que sí me hacían llegar pantallazos, no es una orden explícita mía, pero sí me lo han hecho llegar y eso tengo cómo probar cuando la Fiscalía me cite para poder darle toda la información de ello”, sentenció.

Comisión de Fiscalización tras caso de presunto reglaje en migraciones

Este miércoles 3 de noviembre, la Comisión de Fiscalización liderada por el legislador de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga, dio cita a Jean Paul Arce Sáenz, supervisor de inspectores de Migraciones; Eduardo Ramírez Huamán, coordinador de Grupo de Inspectores de Migraciones; y Jane Jansson de Ramírez, jefa zonal de Migraciones-Callao, a fin de que se esclarezca lo ocurrido con el supuesto reglaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los funcionarios estuvieron en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo desde las 9.00 a. m., en donde se llevó a cabo la entrevista.