Sifuentes sobre Castillo: “El sillón presidencial está esperando ser llenado”

Pedro Castillo cumplió los primeros cien días de su gobierno para el periodo 2021-2026. Marco Sifuentes, periodista y escritor, sostuvo que existe un espacio vacante; es decir, la figura de presidente de la República aún no ha sido tomada adecuadamente.

Por el contrario, alegó que Castillo Terrones parece estar preso de indecisiones que evitan dar un rumbo a su mandato. Agregó que la salida de Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el alejamiento de Vladimir Cerrón le sirvieron al jefe de Estado para tener gobernabilidad, pero le restó popularidad sobre todo en el sur del Perú.

“Irónicamente veo un espacio vacante. El sillón presidencial está esperando ser llenado. No sé si él está en la capacidad real de entender este tipo de sutilezas porque viene del mundo del sindicalismo y las reglas de juego son distintas, él nunca ha tenido un cargo público (...) Los presidentes anteriores que hemos tenido sabían cómo funcionaba el Estado desde dentro, pero él no, no tiene idea y se nota”, analizó.

El conductor de La encerrona mostró su asombro por los partidos políticos de derecha que están en el Congreso, desde su perspectiva, tanto Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular representan a una extrema derecha.

“No puede ser que los tres partidos orgánicos se reúnan con Vox. No hay derecha, solo hay extrema derecha”, indicó.

Asimismo, subrayó que no existen líderes de centro ni mucho menos un centro duro o radical; sino una centro-derecha y centro-izquierda, la cual era representada por Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, pero que habría claudicado a sus ideales, según Sifuentes.

Periodismo digital

Durante el programa de Paola Ugaz, el escritor peruano precisó que algunos dueños de medios de comunicación no tienen conocimiento de cómo funciona esta profesión.

“Esta gente cree que todavía puede hacer cosas como poner al hijo de Federico Salazar en Cuarto Poder y ya está, todo bien, no pasa nada. Hay demasiada soberbia de algunos dueños de medios”, criticó.

La conductora de La Entrevista recordó que el actual director periodístico de Canal N y América TV, Gilberto Hume, tuvo un importante rol durante la toma de medios de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos; sin embargo, hoy es cuestionado por sus decisiones.

Sifuentes recalcó que no es la primera vez que Hume perjudica la reputación del programa periodístico Cuarto Poder.