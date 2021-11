Arequipa: Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga anuncia su retiro de la política tras permanecer detenido 10 días

El consejero regional y exfutbolista del FBC Melgar, Ysrael Zúñiga, anunció que se retirará de la política una vez haya culminado su gestión dentro del Consejo Regional (2019-2022). La experiencia que tuvo al permanecer 10 días detenido por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Hijos del Cóndor lo hizo reflexionar sobre lo que quiere a futuro para su vida, indicó.

El popular ‘Cachete’ volvió a negar que pertenezca a esta organización y que sea parte “del grupo oficialista” de consejeros que habrían blindado la gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica y a sus funcionarios.

“A veces, cuando eres muy sano, muy buena gente, te quieren mezclar con esa gente. Si yo fuera del grupo me responderían mis solicitudes rápido, me movilizaría en una camioneta del año, pero se demoran meses en responderme y la otra vez tuve que movilizarme en un vehículo particular para hacer una fiscalización”, indicó en conferencia de prensa.

Zúñiga anunció también que asumiría la presidencia del Consejo Regional de Arequipa para cumplir con el reglamento interno, pese a que otros de sus colegas se oponen a que una persona investigada tenga este cargo. “Yo no tengo que pedir permiso a nadie, ni esperar la aprobación de nadie. Tampoco voy a declinar de asumir este cargo porque yo no debo nada ni pertenezco a ninguna organización criminal”, agregó.

Como se recuerda, el legislador Silvio Arias asumió la presidencia del Consejo. Al respecto, Zúñiga consideró que fue apresurada esta designación y que el resto de representantes debieron esperar al menos los 10 de detención preliminar.

Niega favores

En setiembre a diciembre del 2019, el padre de Ysrael Zúñiga, Mauro Zúñiga Carnero, fue contratado por la Gerencia Regional de Agricultura para ejecutar construcciones. ‘Cachete’ juró por sus hijos que él no puso en ese trabajo a su padre. “Si yo hubiese querido que me hagan el favorcito, hubiera pedido que pongan a mi padre como gerente u otro cargo, y no que este cargando piedras”, añadió.