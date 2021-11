Congresista Cavero: Nuevo ministro del Interior debe “ser una persona idónea y no un recomendado”

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, pidió al presidente de la República, Pedro Castillo, nombrar a una persona idónea como reemplazo de Luis Barranzuela en el Ministerio del Interior y no a un recomendado de Perú Libre. Recordó que existe un mal precedente respecto a nombramientos de ministros y directores por parte del Ejecutivo, por lo que adelantó que la elección del nuevo titular del Mininter afectará el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.

“Espero y exhorto al mandatario a que pueda encontrar a una persona adecuada porque mañana es el voto de confianza. (…) En ocasiones anteriores, se han tomado igual de tiempo y no han encontrado gente idónea, me preocupa porque una característica de este Gobierno no ha sido escoger gente idónea y no solo en ministerios, sino en cargos de dirección como en Indecopi y EsSalud. Este Gobierno no tiene cuadros y le cuesta encontrar personas capacitadas para los cargos que están asumiendo”, expresó a Exitosa.

En esta línea, Alejandro Cavero pidió al jefe de Estado no solo buscar a un ministro entre la gente cercana a Perú Libre, sino seleccionar al mejor profesional para el cargo. “El pueblo pidió que se busquen a los mejores profesionales de todas las tendencias políticas y no a los recomendados de una facción política. Eso me parece mal del partido oficialista y ser tan descarados en exigir su cuota de poder”, agregó.

Por otro lado, el parlamentario de Avanza País se mostró preocupado por el silencio del presidente Pedro Castillo respecto a lo ocurrido con Luis Barranzuela. “Me preocupa enormemente porque a casi tres meses de su mandato, el presidente ha tenido un par de apariciones públicas en mensajes a la nación muy escuetos, no ha una sola entrevista importante a algún periodista. Sí lo hemos visto dando mítines, pero eso es muy fácil cuando tienes a tus partidarios arengando. No se sabe bien las opiniones del presidente. Eso es muy preocupante”, señaló.

Barranzuela Vite dejó el cargo

Durante la noche del martes, Luis Barranzuela anunció su renuncia al cargo de ministro del Interior tras los cuestionamientos en su contra luego de haberse conocido la reunión social organizada en su vivienda, tipo de evento prohibido por su propio despacho.