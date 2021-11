RMP sobre Barranzuela: “No se puede quedar en el gabinete”

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Barranzuela, fue captado en horas de la noche del 31 de octubre en plena fiesta COVID-19, pese a que la cartera que dirige informó que estaban prohibidas las fiestas por Halloween y el Día de la Canción Criolla en todo el Perú para evitar la propagación del coronavirus.

Rosa María Palacios recordó que el país sigue en estado de emergencia, con restricciones sociales y toque de queda. Sin embargo, Barranzuela organizó una gran fiesta en su propiedad ubicada en el cruce del jirón José Albujar con San Antonio, en Surco, donde también participó el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo.

“Los periodistas dan fe de lo que vieron. La música salía de la casa del señor Barranzuela a todo volumen y todo el barrio lo ha escuchado. Las explicaciones del señor dejan mucho que desear, comentó.

A manera de descargo, el titular del Mininter alegó que no realizó ningún evento en su domicilio. Agregó que la reunión fue de carácter laboral. “La presencia de contadas personas en mi vivienda obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos del interior de nuestro Perú”, escribió vía Twitter.

En la misma línea, Bermejo negó la fiesta COVID-19 y afirmó que acudió a la vivienda de Barranzuela a una cena a las 7.00 p. m. para conversar sobre las protestas de Antamina, lo cual dista de las imágenes presentadas por Latina.

“Esto es francamente inaceptable. Pueden haber hablado de lo que quieran, pero ahí ha habido tono, pero él dice que fue una cena, una cena danzante”, dijo RMP.

Inmediatamente, la primera ministra, Mirtha Vásquez, pidió explicaciones a Luis Barranzuela mediante un oficio de la PCM. La reemplazante de Guido Bellido precisó que aclaraciones del ministro son inaceptables. “Mañana (2 de noviembre), al retorno del presidente de la República y de manera conjunta, tomaremos la decisión que correspondan”, anunció con un tuit.

Si la conducta de Barranzuela es inaceptable, no se debería quedar en el gabinete magisterial, manifestó RMP. Recordó que el ministro ya había sido cuestionado y es un obstáculo para que diversas bancadas del Congreso decidan dar confianza al gabinete de Vásquez este 4 de noviembre.

“No se puede quedar en el gabinete. Del criollismo a la criollada. Mirtha Vásquez está diciendo que hoy va a tomar una decisión y es evidente que anoche el presidente no la quería tomar. Si el señor presidente decide respaldar al ministro Barranzuela, Mirtha Vásquez se va, es lo que nos está diciendo en ese tuit, o él o yo”, agregó.

De ser ese el caso, la letrada advirtió que este 4 de noviembre no habría investidura y se crearía una nueva crisis política que terminaría con la debacle del gobierno de Pedro Castillo.

Las bancadas de Avanza País, Alianza para el Progreso y Acción Popular ya anunciaron que no darán el voto de confianza si Luis Barranzuela no es removido de su cargo.

“Si el señor presidente decide no sacarlo, Mirtha Vásquez no se puede presentar el 4 de noviembre porque no le van a dar la investidura. Si decide mantenerlo, Mirtha Vásquez se va hoy”, acotó.