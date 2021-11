Montoro tras su separación del equipo Lava Jato: “Es una venganza y una represalia de Odebrecht”

El fiscal Hamilton Montoro, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato, expresó su incomodidad por haber sido removido del grupo que investiga los delitos cometidos por la constructora brasileña Odebrecht y otros asociados a esta, pues considera que se trata de una medida en su contra por parte de la empresa que tenía como representante en Perú a Jorge Barata.

“ Esta es una venganza y una represalia de la empresa Odebrecht, (debido a) que no he aceptado archivar dos investigaciones en dos casos que hubiera permitido el pago de reparaciones ”, explicó a RPP.

En este sentido, Montoro detalló que la defensa de la constructora brasileña presentó una queja en su contra y que la coordinación del equipo especial le dio la razón.

“Yo desestimé el archivo, (los abogados de Odebrecht) se fueron a la coordinación, presentaron un escrito de queja contra el Cuarto Despacho, contra mi persona, y contra toda sorpresa con disposición superior de la coordinación, el 1 de octubre mis resoluciones las anulan. Es decir, le dan la razón a la empresa Odebrecht. Y luego de eso, al día siguiente, sin ninguna comunicación, me llaman en la noche de la Oficina de Nombramientos y me dicen que a mí ya me estaban sacando y me estaban enviando a otra Fiscalía”, sostuvo.

Cuestiona que su salida pase desapercibida

En otro momento, Hamilton Montoro recordó la gran movilización ciudadana que se llevó a cabo cuando el coordinador del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez fueron destituidos del equipo a fines del 2018, y cuestionó por qué su caso estaba pasando desapercibido.