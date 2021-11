Raúl Doroteo pide salida de Barranzuela: Mirtha Vásquez debe ejercer su autoridad

El vocero alterno de Acción Popular, Raúl Doroteo, pidió a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, que se imponga sobre el presidente de la República, Pedro Castillo, y retire del cargo de ministro del Interior a Luis Barranzuela. Este martes, el jefe de Estado recibió en Palacio de Gobierno al cuestionado titular del Mininter, pero horas después de terminada la reunión no se hizo oficial la renuncia.

“Es una conducta que todo ministro debe cautelar y creo que no ha guardado los protocolos. Lamentablemente, creo que no ha estado a la altura. Todo a raíz de un ministro cuestionado que hizo honor al número de sanciones que tiene de cuando era policía, por lo que no causa extrañeza”, declaró a Canal N.

En este sentido, Raúl Doroteo adelantó que mañana se reunirá la bancada de Acción Popular para tomar una postura respecto del voto de confianza: “Es hora de que la premier haga un deslinde y marque una diferencia con lo que todas las bancadas le hemos pedido en las reuniones a lo largo de esta semana. El ministro debe ser desaforado. (…) De ella va a depender el voto de confianza. Si ella no ejerce su autoridad e independencia va a estar pintada en el premiarato. Es momento de que se haga sentir”, agregó.

Fiesta en casa de Barranzuela

El último 31 de octubre, el ministro Luis Barranzuela fue captado en horas de la noche en una fiesta organizada en su propiedad ubicada en el distrito de Surco. Hace algunos días, el mismo titular del Mininter había prohibido las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios, para evitar el incremento de contagios por la COVID-19.

A la casa de Barranzuela, ubicada en el cruce del jirón José Albújar con San Antonio, en Surco, se hizo presente una gran cantidad de invitados. A la reunión asistió el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, quien, alertado por las cámaras de Latina, huyó en la camioneta de su abogado Ronald Atencio.