Pedro Castillo y Mirtha Vásquez decidirán hoy sobre el caso Luis Barranzuela

Hoy el presidente Pedro Castillo y la jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, tomarán una decisión sobre el caso de Luis Barranzuela, titular del Ministerio del Interior, luego de que las críticas contra él se agudizaran al hacerse pública la reunión social realizada en su casa en la noche del domingo 31 de octubre.

Así lo informó la presidenta del Consejo de Ministros a través de su cuenta de Twitter. En el mensaje dijo que se reunirá con el mandatario cuando este retorne de Cajamarca, pues los descargos que pidió a Luis Barranzuela eran inaceptables.

En un oficio que envió al ministro en la mañana de ayer, Vásquez había advertido a Barranzuela que si se confirmaba su responsabilidad en la organización de la fiesta prohibida por el propio Ministerio del Interior, todo sería “aún más grave” porque, más allá de vulnerar las normas emitidas en el propio Consejo de Ministros, él está encargado del sector que “tiene una responsabilidad clave en la tarea del Estado de garantizar el cumplimiento de las medidas contra la COVID-19″.

Según las imágenes de Latina difundidas en la mañana de ayer, se trató de una fiesta que se inició a las 9 p.m. del domingo 31, con personas que entraban y salían del domicilio e incluso una de ellas fue captada con una copa en la mano. Además, se registró música criolla a alto volumen. En el lugar también estaban el legislador Guillermo Bermejo, de Perú Libre, y el abogado Raúl Noblecilla.

Ayer, al ser abordado por la prensa, Barranzuela dijo que “fue una reunión de trabajo”. “El Perú no puede parar, vamos a seguir trabajando”, agregó.

Horas después, a través de un comunicado publicado en Twitter, el ministro insistió en su posición, y aseguró que en el encuentro también participó de forma virtual el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, hasta las 6 p.m.

En la misma línea respondió el congresista Guillermo Bermejo, quien reiteró, en diálogo con La República, su respaldo al ministro y calificó la difusión de las imágenes como un montaje televisivo. “Cenamos y hablamos de la protesta social de Antamina que estamos resolviendo en estos momentos. No hubo más. No se ha cometido ninguna falta”, respondió.

Sobre su salida abrupta de la vivienda, Bermejo dijo que no sabía que lo estaban grabando.

La Ley 28024 establece que las actividades pueden realizarse fuera de la sede siempre y cuando estén programadas en la agenda. Sin embargo, en la plataforma web del Estado no se reporta ninguna para la fecha en que sucedieron los hechos.

Luis Barranzuela

Bancadas exigen su salida

Como era previsible, los voceros de seis de las nueve bancadas exigieron la inmediata salida de Barranzuela del gabinete. Desde Renovación Popular y Avanza País expresaron que esto sería un condicionante para dar el voto de confianza. Eduardo Salhuana, de APP, dijo que con este hecho empeoraba la situación de Barranzuela, aunque resaltó que el caso debe ser analizado de forma independiente al debate del voto de confianza, ya que este segundo tema se basa en las políticas de Gobierno.

El portavoz de Acción Popular, Elvis Vergara, comentó que su agrupación esperará hasta el miércoles para ver si Barranzuela es retirado del cargo. Insistió en que ese no es una condicionante, pero reveló que sí influirá en la opinión de sus integrantes. “Lo más probable, si no ocurren los cambios, es que la mayoría se va a inclinar a no darle la confianza”, dijo.

En Perú Libre el caso se verá de forma independiente. Óscar Zea comentó que, junto a los considerados castillistas y moderados, sí darán la confianza. Agrega que estos casos pueden evaluarse con la interpelación o censura. Alfredo Pariona, del ala cerronista, reiteró que la decisión de la confianza se basará en las políticas de gobierno.

Los portavoces de JP han calificado el acto como reprochable, en tanto que Podemos Perú evaluará el caso hasta antes del debate definitivo del jueves 4.

La Comisión de Defensa citó mañana al ministro para que responda sobre el hecho. Su presidente José Williams informó a este diario que si no asiste, se informará a la mesa directiva del Congreso y se impulsará la moción de su interpelación.

Reacciones

Eduardo Salhuana, vocero de APP

“El ministro Barranzuela ha demostrado que no tiene las condiciones ni de sentido común ni de criterio para seguir en un cargo tan importante. Lo mejor sería que antes del jueves (debate de confianza) dé un paso al costado”.

Elvis Vergara, vocero de Acción Popular

“Aparentemente (Barranzuela) es un mentiroso, eso confirma que no tiene idoneidad. Es el encargado de hacer cumplir las normas y él mismo no las respetó. Tendría que haber una investigación de la Fiscalía”.

En Twitter

