Luis Barranzuela: ¿cómo influye su situación en el voto de confianza al gabinete Vásquez?

El presidente Pedro Castillo y la jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, analizan el caso del ministro del Interior, Luis Barranzuela, tras hacerse pública la reunión social realizada en su casa en la noche del domingo 31 de octubre, a días de que el Congreso de la Republica decida si brinda el voto de confianza al gabinete ministerial.

La presidenta del Consejo de Ministros, quien dijo que Luis Barranzuela “tiene una responsabilidad clave en la tarea del Estado de garantizar el cumplimiento de las medidas contra la COVID-19″, calificó de “inaceptable” los descargos que pidió al ministro del Interior luego de que este afirmara que se trataba de “una reunión de trabajo”.

En esa corriente, los congresistas también se pronunciaron sobre el caso. El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, dijo que “con este escenario, lo mejor que puede hacer el señor Luis Barranzuela —y hacerle con esto un favor a su presidente Pedro Castillo— es renunciar”.

La congresista de Juntos por el Perú (JP) Ruth Luque lamentó que Barranzuela incumpliera las disposiciones que ordenó su sector en el marco de las celebraciones por Halloween y la Canción Criolla. La legisladora cusqueña hizo un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo, y a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para que analicen la posición en la que se encuentra el titular del Mininter, quien negó haber realizado una fiesta en su casa.

“Lamentable que las autoridades incumplan las reglas de emergencia sanitaria, mucho peor viniendo de quienes estamos obligados a dar el ejemplo. El Ejecutivo debe evaluar la situación del actual ministro del Interior, Luis Barranzuela, conforme a los hechos”, refirió.

El congresista Carlos Anderson, de la bancada de Podemos Perú, señaló que está reevaluando su decisión de darle el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez

“Yo no hablo a nombre de la bancada. El día jueves, recién antes del pleno, probablemente nos reunamos para coordinar puntos de vista. Yo personalmente estoy reevaluando mi decisión original de darle el apoyo al gabinete Vásquez”, declaró Anderson en diálogo con Canal N.

Asimismo, el congresista de Perú Libre Roberto Kamiche expresó su desaprobación. Según dijo: “La verdad, no sé qué me da más indignación: que haya hecho una fiesta infringiendo la normatividad de una cartera que él maneja o que insulte la inteligencia de los peruanos con un tuit que lanzó desmintiendo que era una fiesta y era una ‘reunión de coordinación’. Ya no se puede defender lo indefendible. (…) Ya debe renunciar hace rato, por moral, por amor propio, por vergüenza, ha debido de renunciar”, expresó Kamiche en entrevista con Canal N.

Por su parte, los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentaron una moción de orden del día ante el Congreso para exhortar al presidente de la República, Pedro Castillo, a retirar del cargo de ministro del Interior a Luis Barranzuela.