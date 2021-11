Ética evaluará si corresponde investigar a Bermejo por fiesta de Luis Barranzuela

El congresista Guillermo Bermejo de Perú Libre fue una de las personas que asistió a la fiesta por el Día de la Canción Criolla, en la casa ubicada en Surco, del ministro del Interior, Luis Barranzuela. De acuerdo a las imágenes difundidas por Latina, la celebración se dio horas antes del 1 de noviembre y generó incomodidad a los vecinos por la bulla de la música y la cantidad de invitados que iban llegando.

Durante la celebración y alertado por las cámaras del citado medio, se vio a Bermejo huyendo y entrando a la camioneta de su abogado Ronald Atencio, quien también habría sido otro de los invitados del ministro del Interior.

Posteriormente, el parlamentario José Williams, vocero de Avanza País, consideró que Bermejo debería responder sobre este hecho en el Congreso de la República.

En conversación con La República, la titular de la Comisión de Ética, Karol Paredes, explicó que en caso se presente un documento con la petición de iniciar una investigación preliminar contra Guillermo Bermejo, este debería someterse a votación con la finalidad de que se lleve a cabo “de manera consensuada y democrática”.

“Lo que sí puedo garantizar es que nosotros vamos a trabajar en la comisión con total imparcialidad y transparencia. Nosotros no vamos a correr de ningún tema porque para eso nos han puesto ”, declaró.

Karol Paredes

Seguidamente, Paredes contó que este miércoles 3 de noviembre se verán las respuestas sobre algunos de los casos que se tocaron en la primera sesión de la Comisión de Ética, donde está incluida la denuncia presentada por la bancada de Avanza País contra Bermejo Rojas. Esto, por marcar asistencia en la sesión del pleno a pesar de que se encontraba en Huancayo, en una actividad proselitista de recolección de firmas para convocar una asamblea constituyente.

“ Hay varios casos que están pendientes. Nosotros no vamos a saltar ningún tema . Todo será en orden correlativo. Todos los casos van a ser ingresados. Todo se verá en su debido tiempo como corresponde”, señaló la también legisladora de Acción Popular.

Guillermo Bermejo negó que se haya realizado fiesta

Guillermo Bermejo y Luis Barranzuela.

Por otro lado, Bermejo negó que el evento se haya tratado de una fiesta y contó que llegó a la vivienda de Barranzuela a las 7.00 p. m. del último domingo 31 de octubre, con el fin de conversar sobre las protestas sociales en Antamina, Áncash.

“Yo llegué pasada las 7 (de la noche) y me retiré antes de las 9. No era una fiesta, la música a todo volumen, como es fácil de probar, era de una vivienda colindante. Los autos ‘en cantidad’ como maliciosamente hablan son de los vecinos y podrías verlos hoy, mañana y siempre. Cenamos y hablamos de la protesta social de Antamina que estamos resolviendo en estos momentos. No hubo más”, declaró a La República.

En ese sentido, el legislador consideró que “no cometió ninguna falta”. Por tanto, en su apreciación, su accionar no sería visto en la Comisión de Ética del Congreso.