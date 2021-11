Pérez Guadalupe: El día de hoy debemos tener a un exministro, o Vásquez o Barranzuela

Pese a las restricciones que impuso el Ministerio del Interior por el Día de la Canción Criolla y Halloween para evitar un aumento de casos de la COVID-19, Luis Barranzuela, titular de esta cartera, realizó una fiesta este 31 de octubre en su domicilio, ubicado en el distrito de Surco.

José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, criticó la respuesta de Barranzuela, quien alegó que no realizó una fiesta y mucho menos incumplió las medidas. “Fue una reunión de trabajo”, dijo.

“Todos cometemos errores, no la vamos a pegar de moralistas, pero si cometes un error, pides disculpas o renuncias. Persistir en la mentira, creer que tenemos menos coeficiente intelectual que él me parece una ofensa, su respuesta me parece tan ofensiva como la acción misma de festejar en su casa yendo contra una medida del Ejecutivo”, criticó.

Durante La Entrevista realizada con Paola Ugaz, Pérez Guadalupe sostuvo que personajes como Luis Barranzuela y Carlos Gallardo siguen la lógica del presidente de la República, Pedro Castillo, quien se contradice en sus propios mensajes.

Agregó que interpretar racionalmente las palabras del jefe de Estado es una pérdida de tiempo.

“El día de hoy debemos tener un exministro, o ella o él, no cabe otra posibilidad. Yo decía que Castillo no habla castellano, sino ‘castillano’; él tiene su propio sentido de las palabras y hay que entender el ‘castillano’. Cien días, no sé si alguien lo pudo hacer peor adrede”, indicó.

Según el invitado, habrían dos escenarios. El primero es que la fiesta COVID de Luis Barranzuela ayudaría a Mirtha Vásquez a removerlo de su cargo y llegar este 4 de noviembre ante el Congreso con un nuevo ministro.

La segunda interpretación sería que Castillo Terrones se niegue a despedir al ministro, lo cual provocaría la renuncia inmediata de Vásquez Chuquilín

“Mirtha Vásquez tiene que cuidar su imagen. Toda persona que entra a una función pública tiene un antes y un después, ella tiene que ver por su futuro profesional”, comentó.

Continuando con su análisis, José Luis Pérez Guadalupe aclaró que el mandatario no encaja en su cargo y persiste con su discurso de candidato presidencial, pese a tener tres meses en la Presidencia de la República.

“Él no se ha dado cuenta de que es el presidente, él habla como candidato, sigue con la protesta contra los millonarios. Señor Castillo, usted en el presidente, usted dirige el Gobierno ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la causa? ¿Por dónde va a ir?”, cuestionó.