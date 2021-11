José Cueto emite comentario clasista contra comunidad campesina de Aquia

El congresista de Renovación Popular José Cueto emitió este martes 2 de noviembre una afirmación clasista contra la comunidad campesina de Aquia, grupo que denunció una campaña de desprestigio por parte de la compañía minera Antamina, firma que suspendió operaciones por el paro indefinido en el corredor minero. En ese sentido, el legislador del partido celeste afirmó que los términos usados en dicho comunicado, donde también se advierte de una politización de la situación, “no es el lenguaje de una comunidad”.

En declaraciones a Canal N, Cueto aseguró que los pobladores de la comunidad de Aquia son “azuzados por una persona que tiene miles de cuestionamientos”, “lo he estado escuchando por ahí”, agregó.

“(La referida persona) levanta a la población (para que) reclamen sus tierras. Después de 20 años sacan un comunicado, léelo por favor, de esta comunidad de Aquia, que tú lo lees de principio (a fin) y ese no es el lenguaje de una comunidad, eso lo han escrito. Todo eso está preparado”, manifestó el parlamentario de Renovación Popular.

Según Cueto Aservi, las demandas de los habitantes de Aquia tienen como objetivo “crear más convulsión para que se fuerce el descontento, las contradicciones”. “Camino como siempre a decir (que) la solución es asamblea constituyente”, agregó.

¿Qué exige la comunidad campesina de Aquia?

En un pronunciamiento difundido el último domingo tras las diversas entrevistas en medios de comunicación al presidente del directorio de Antamina, la comunidad campesina de Aquia denunció una campaña de desprestigio por parte de la referida empresa minera.