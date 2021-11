Pedraza: intervención de las FF. AA. en Lima y Callao “no tiene eficacia, es una respuesta simbólica”

El gobierno de Pedro Castillo autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en operativos de Lima y Callao, “con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”, por un plazo de 30 días calendario. Sin embargo, para el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, esta Resolución Suprema no representa un paso en la lucha contra la inseguridad ciudadana sino una “respuesta simbólica” a un pedido ciudadano.

“ De eficacia no tiene nada, creo que se trata de una respuesta simbólica , es verdad que la ciudadanía lo ha pedido siempre porque tiene esperanza y confía en las Fuerzas Armadas, pero en términos reales podemos tener Fuerzas Armadas en las calles por 30 días con escaza logística, pero eso no va significar ni la reducción, menos un combate eficiente contra la delincuencia”, señaló en diálogo con La República.

¿Por qué no es prudente que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad pública?

Tras la publicación de la Resolución Suprema, Amnistía Internacional mostró su preocupación y reiteró que las normas internacionales de DD. HH. determinan que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es estrictamente excepcional.

Para Wilfredo Pedraza, con esta medida se “expone a las FF. AA.” porque tienen “cero eficacia” en combatir la inseguridad ciudadana. “Para combatir la delincuencia, tiene que haber de inteligencia previa, intenso operativo policial, no tienen formación. Tienen armas de guerra que podrían afectar a los ciudadanos”, señaló.

“Las Fuerzas Armadas no tienen una varita para acabar con la delincuencia (…) Ahora seguro dirán que se trata de atender el pedido de la población. De acuerdo, pero se le escucha en aquellos temas que sean razonables, técnicamente sustentables, en este caso las Fuerzas Armadas no tienen ni preparación, no tienen logística y consecuentemente lo que hacemos es exponerlos”, enfatizó.

Asimismo, recalcó que en “30 días veremos que no ha pasado absolutamente nada, tal vez existan algunos operativos simbólicos y la situación nada habrá cambiado”.

Por su parte, la exministra del Defensa, Nuria Esparch, reiteró, a través de su cuenta de Twitter, que constitucionalmente, los policías están a cargo del orden interno y el combate contra la delincuencia, mientras que a los militares les corresponde resguardar la seguridad nacional.

“ El uso de las FF. AA. solo puede ser para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus libertades y derechos y no para atentar contra las garantías constitucionales. Por ello, es fundamental delimitar con claridad el apoyo requerido ”, manifestó.

¿Qué medidas pueden combatir la inseguridad ciudadana?

El exministro del Interior señaló que no “existe una receta mágica” para reducir los índices de inseguridad, pero señaló que un paso positivo sería “fortalecer la institución policial, dotándole de vehículos, de más efectivos policiales, más infraestructuras, más operativos policiales, más inteligencia”.

“Si fuera tan simple como poner o llamar a las fuerzas armadas para acabar con este fenómeno no dudo que hace décadas esto hubiese ocurrido o el mundo lo hubiese hecho. La verdad es que no lo hace, las Fuerzas Armadas tienen armas de guerra, están preparados para los conflictos externos. Su capacidad de fuego es grande”, remarcó.

El uso de las FF. AA. en el control interno no tiene éxito en otros países

Wilfredo Pedraza aseguró que “ ningún país ha tenido éxito haciendo participar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia ”. Además, mencionó la situación de México, donde el Ejército mexicano cumple labores de seguridad pública.

