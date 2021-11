La comitiva del Gobierno, liderada por el Ministerio de Energías y Minas (Minem), el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), junto con representantes de la comunidad campesina de Aquia, acordaron suspender las protestas y bloqueos en el corredor minero lo cual generó un paro desde el pasado 24 de octubre .

En efecto, a través de un pronunciamiento en el Twitter oficial del Minem, el Poder Ejecutivo informó que se llegó a una tregua la cual se hará efectiva a partir de este miércoles 3 de noviembre luego de la llegada de un representante de la empresa minera Antamina con el fin de suscribir el acta respectiva.

Antamina: Gobierno anuncia suspensión de protestas y bloqueos a corredor minero. Foto: Minem

Seguidamente, la PCM comunicó que el mismo día del levantamiento de las medidas de protesta contra Antamina también se llevará a cabo instalación de una Mesa de Diálogo la cual contará con participación de todas las partes desde este viernes 5 de noviembre.

Más temprano, una delegación del Gobierno conformada por los ministros: Eduardo Gonzáles Toro (Minem), Gisela Ortiz Perea (Cultura); la viceministra de Transportes, Verónica Cáceres Fernández, el viceministro de Orden Interno, Óscar Rabanal, entre otros funcionarios de la PCM viajaron a Aquia para atender demandas de la población.

Conflictos sociales complicarían al Gobierno

A dos días de que el Congreso resuelva el voto de confianza para la primera ministra Mirtha Vásquez, el Poder Ejecutivo aún debe lidiar con siete conflictos sociales en diversas regiones del país que, durante los últimos días, han tenido una escalada de violencia.

En Áncash, la compañía minera Antamina suspendió sus actividades debido a que los ciudadanos de la comunidad de Aquia bloquearon el corredor minero. El paro allí data del 24 de octubre. La población denuncia que esta empresa usa de manera ilícita su territorio y que ha ocasionado contaminación ambiental .

¿Qué exige la comunidad campesina de Aquia?

En un pronunciamiento difundido el último domingo 31 de octubre, tras las diversas entrevistas en medios de comunicación al presidente del directorio de Antamina,, Víctor Gobitz, la comunidad campesina de Aquia denunció una campaña de desprestigio por parte de la referida empresa minera.

PUEDES VER: Más conflictos sociales complican al Gobierno