Vergara califica de “mentiroso” a Barranzuela por negar fiesta: “No hay idoneidad para el cargo”

El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, calificó de “mentiroso” a Luis Barranzuela, ministro del Interior, por asegurar que no realizó una fiesta por el Día de la Canción Criolla e indicar que lo que se desarrolló en su vivienda fue “una reunión de trabajo”. El legislador indicó que su bancada ha cuestionado la permanencia del titular del Mininter antes del pedido de voto de confianza. “Está demostrado que no tiene las condiciones para ocupar ese cargo”, dijo a La República.

“ Aparentemente es un mentiroso (por negar la fiesta). Eso confirma que no hay idoneidad para el cargo. (…) Se trata del encargado de hacer cumplir las normas y el respeto a la autoridad”, señaló Elvis Vergara.

Al ser consultado sobre si Acción Popular optaría por no dar el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez si antes no se pide la renuncia a Luis Barranzuela, el portavoz acciopopulista respondió que “ hace mucho tiempo ha demostrado que (Barranzuela) no da la talla ” y que este miércoles su bancada se reunirá para evaluar si otorgan o no el voto de investidura.

“La bancada de Acción Popular nos vamos a reunir el miércoles en la tarde para tomar una decisión. (…) Lo más probable, si es que no se producen los cambios, es que la mayoría se incline en no darle la confianza ”, enfatizó.

El congresista Elvis Vergara indicó que, además de la renuncia de Luis Barranzuela, esperan cambios en los ministerios de Educación y Producción. Este último es liderado por José Roger Incio, quien solicitó la “suspensión” de su militancia en Acción Popular.

Además de ello, un sector del partido acciopopulista cuestiona la designación de José Roger Incio y piden su renuncia. “Nosotros de Acción Popular no tenemos ningún vínculo con este Gobierno (...) en absoluto. Tajantemente nosotros, en la bancada de Acción Popular, no hemos tenido ninguna propuesta para (dirigir) un ministerio”, dijo el congresista Raúl Doroteo Carbajo a RPP.

Mirtha Vásquez solicita explicaciones a Luis Barranzuela tras imágenes de fiesta en su casa

A través de un oficio, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, pidió al ministro del Interior, Luis Barranzuela, aclarar ante su despacho sobre la fiesta que se realizó en su vivienda.

“ De confirmarse estos hechos, implicarían que un ministro vulnera las normas emitidas por el propio Consejo de Ministros , lo cual es aún más grave considerando que el ministerio del cual usted es titular tiene la responsabilidad clave en la tarea del Estado de garantizar el cumplimiento de las medidas contra la COVID-19″, precisa el documento.

Voto de confianza se decidirá este jueves 4 de noviembre

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció que el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez se decidirá el mismo jueves 4 de noviembre, día en el que se reanuda el debate del voto de investidura. Durante el último 25 de octubre, el pleno suspendió la sesión debido a la repentina muerte del congresista de Perú Libre Fernando Herrera.