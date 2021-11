Vladimir Cerrón: “Nuestro cálculo era pasar la valla, no planificamos un triunfo presidencial”

El fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, indicó, en su reciente columna partidaria publicada el 31 de octubre, que el plan de su agrupación política era pasar la valla electoral y tener representación en el Congreso de la República. Admitió que nunca pensaron en que ganarían la presidencia.

“Debemos una autocrítica pública sobre el triunfo de Perú Libre a las masas peruanas para entender la situación política actual. La categoría dialéctica de necesidad y casualidad podría explicar este fenómeno , pues teníamos la necesidad de participar en las elecciones”, escribió el exgobernador regional de Junín, quien ha sido condenado por corrupción.

“Nuestro cálculo era pasar la valla (electoral) y colocar una bancada que allanara el camino a la presidencia, matemáticamente era posible. No planificamos un triunfo presidencial, pero la casualidad hizo su trabajo tras iniciarse la pandemia ”, agregó.

Cerrón Rojas señaló que el presidente Pedro Castillo “no estaba en el cálculo” de sus planes iniciales y que su presencia “se origina frente a la imposibilidad de la candidatura natural de Perú Libre”. No obstante, el secretario general reconoce el “espacio mediático” que Castillo Terrones “había ganado tras la huelga magisterial del 2017″. “Así, el triunfo presidencial responde a la casualidad objetiva”, precisó.

“Si asumimos esta realidad, podremos explicarnos el motivo por el que no podríamos exigirle al hoy presidente una revolución, porque ‘la revolución no se hace, sino que se organiza’. El candidato no estaba preparado para enfrentar una circunstancia como esta desde el Ejecutivo, lo que contrariamente, sí podríamos exigirle en el Legislativo a la bancada militante, mas no a la bancada no militante”, prolongó.

“La bancada siempre fue expresión de dos nítidos componentes”

De igual forma, Vladimir Cerrón manifestó que el grupo parlamentario de Perú Libre “en realidad no podría dividirse” ya que nunca fue algo “único”. Asimismo, comentó que “se divide lo que se constituye en partes y la bancada siempre fue expresión de dos nítidos componentes, de la militancia nata del partido y los aliados del sindicato magisterial, no hay nada nuevo que descubrir, solo oficializar”.

“Aluden que el Partido y su líder estarían fomentando una división en la bancada, cosa absurda, porque no somos nosotros quienes patrocinamos la inscripción de dos nuevos partidos desde el Ejecutivo en complicidad al ala magisterial”, culminó Cerrón Rojas.