Rafael López Aliaga: “Yo no daría el voto de confianza, pero mi bancada es más tolerante”

En horas de la noche del domingo 31 de octubre, Rafael López Aliaga fue entrevistado en Sin medias tintas por el periodista Cristian Hudtwalcker y fue consultado sobre la estrategia que tomará la bancada de Renovación Popular sobre el voto de confianza. Fiel a su estilo, López Aliaga expresó su disconformidad con el grupo que actualmente conforma el Poder Ejecutivo por lo que aseguró que él no otorgaría la investidura al gabinete ministerial.

“Yo no daría el voto de confianza, pero mi bancada es más tolerante”, expresó Aliaga. Además, explicó que su decisión se enfoca específicamente en Luis Barranzuela y Carlos Gallardo, ministro del interior y educación, respectivamente.

Asimismo, dejó muy en claro que esa era su opinión personal, mas no la de su bancada. En la misma línea, López Aliaga contó que ha consultado con sus abogados si es que existe una posibilidad constitucional para poder revocar al actual presidente del Perú, Pedro Castillo. Ellos le confirmaron que ese supuesto sí se podría dar.

Para Rafael, la actual gestión del oficialismo en el Poder Ejecutivo no es óptima para el desarrollo del país, por el contrario él asegura que existe una incapacidad moral por parte del mandatario que está llevando al Perú a una crisis parecida a la de Venezuela.

“Si tú eres médico y no eres especialista en riñón y te metes a operar y matas a alguien es incapacidad moral. Asumir cargos para lo cual no estás preparado es una incapacidad moral brutal. Yo veo que estamos en una crisis muy grave que nos está llevando a ser Venezuela y yo no puedo teorizar. Yo veo que el país se está yendo a la ‘m’ y tengo que parar esto”, expresó López Aliaga.

Renovación Popular evalúa no dar el voto de confianza, afirma Alejandro Muñante

El congresista de Renovación Popular y vocero de la bancada, Alejandro Muñante, señaló que están evaluando negarle el voto de confianza al gabinete ministerial de la jefa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, debido a que habría hecho caso omiso a la solicitud que realizó el grupo parlamentario celeste para que retire al ministro del Interior, Luis Barranzuela, y al de Educación, Carlos Gallardo.

“Nosotros en estos momentos estamos evaluando no darle la confianza, porque hemos ido a conversar con la premier y le hemos propuesto de manera expresa la remoción de dos ministros cuestionados, el ministro del Interior y el ministro de Educación. Sin embargo, ha sido renuente la señora premier al escuchar a las bancadas. Entiendo que esto no solo ha sido un pedido de nuestra bancada, sino de otras bancadas”, precisó a RPP.