Kamiche sobre Luis Barranzuela: “Debe renunciar, por moral, amor propio y vergüenza”

El congresista de Perú Libre Roberto Kamiche expresó su desaprobación hacia el ministro del Interior, Luis Barranzuela, por haber realizado una fiesta en su domicilio el último domingo, así como sus posteriores descargos a la ciudadanía. El titular del Interior organizó un evento a pesar de que desde el despacho del Mininter se ordenó la prohibición de eventos para dicha fecha. Ante ello, el parlamentario oficialista instó al titular del Interior a presentar su carta de renuncia al cargo.

“La verdad, no sé qué me da más indignación: que haya hecho una fiesta infringiendo la normatividad de una cartera que él maneja o que insulte la inteligencia de los peruanos con un tuit que lanzó desmintiendo que era una fiesta y era una ‘reunión de coordinación’. Ya no se puede defender lo indefendible. (…) Ya debe renunciar hace rato, por moral, por amor propio, por vergüenza, ha debido de renunciar”, expresó Kamiche en entrevista con Canal N.

En miras al pedido de voto de confianza formulado por la primera ministra, Mirtha Vásquez, el legislador del oficialismo exhortó al ministro del Interior a “dar un paso al costado” con el objetivo de que el gabinete ministerial pueda recibir la investidura de parte del Congreso.

“El señor Barranzuela, por el bien del país, la tranquilidad y la estabilidad económica, debería dar un paso al costado, porque, si bien es cierto que la derecha siempre está buscando fantasmas, ahora con justa razón no se le puede decir nada para que tachen a ese ministro. En base a eso van a querer eliminar el voto de confianza”, declaró Kamiche Morante.

“Él (Luis Barranzuela) está dando pie a que no den el voto de confianza a la primera ministra. Yo creo que la primera ministra y el señor Castillo deben pedirle su renuncia si él no la pone a disposición. No estamos para esos jueguitos”, adicionó el congresista de Perú Libre.

Vásquez tras descargos de Barranzuela: “Mañana tomaremos las decisiones que correspondan”

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que recibió respuesta de parte del ministro del Interior, Luis Barranzuela, sobre la fiesta que realizó en su domicilio el último domingo 31 de octubre. La titular de la PCM adelantó que, este martes 2 de noviembre, tras el retorno del presidente Pedro Castillo a la capital, se tomarán “las decisiones que correspondan”.

PUEDES VER: Presentan moción para exhortar a Pedro Castillo a cesar a Luis Barranzuela como ministro