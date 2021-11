Bermejo niega fiesta en casa de Luis Barranzuela: “Hablamos de la protesta social de Antamina”

El congresista Guillermo Bermejo de Perú Libre se pronunció tras conocerse las imágenes difundidas en Latina, donde se ve la realización de una fiesta por el Día de la Canción Criolla en la casa del ministro del Interior, Luis Barranzuela, ubicada en Surco. Tras ser alertado de las cámaras de televisión, Bermejo habría huido para posteriormente subirse a la camioneta de su abogado Ronald Atencio.

Sobre ello, Bermejo negó que el evento se haya tratado de una fiesta y contó que llegó a la vivienda de Barranzuela a las 7.00 p. m. del último domingo 31 de octubre, con el fin de conversar sobre las protestas sociales en Antamina, Áncash.

“Yo llegué pasada las 7 (de la noche) y me retiré antes de las 9. No era una fiesta, la música a todo volumen, como es fácil de probar, era de una vivienda colindante. Los autos ‘en cantidad’ como maliciosamente hablan son de los vecinos y podrías verlos hoy mañana y siempre. Cenamos y hablamos de la protesta social de Antamina que estamos resolviendo en estos momentos. No hubo más”, declaró a La República.

Seguidamente, el legislador consideró que “no cometió ninguna falta”. Por tanto, su accionar no sería visto en la Comisión de Ética del Congreso.

Por otro lado, al ser consultado sobre la ausencia del registro de dicha reunión en la agenda del titular del Ministerio del Interior en la plataforma web de la institución, Bermejo evitó aclarar el tema. “Lo de Antamina reventó. En estos momentos, estamos por firmar el acta de acuerdo con la empresa y la comunidad”, respondió.

Luis Barranzuela negó fiesta en su domicilio

Por su parte, Luis Barranzuela también negó haber realizado una fiesta en su casa pese a ser captado celebrando el Día de la Canción Criolla junto con varios invitados. “Fue una reunión de trabajo. El Perú no puede parar, vamos a seguir trabajando”, exclamó en declaraciones a la prensa.

Posteriormente, el funcionario se volvió a pronunciar y aseguró que no organizó ninguna fiesta y que es respetuoso de las normas sanitarias.