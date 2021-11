Lady Camones: Fiesta de Barranzuela complica darle la confianza al gabinete Vásquez

La vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, consideró como una provocación al Parlamento la fiesta organizada en la vivienda del ministro del Interior, Luis Barranzuela, con motivo del Día de la Canción Criolla. La reunión, en esa línea, vulnera las medidas dictadas por el propio Mininter respecto a la prohibición de reuniones sociales durante el último fin de semana. Camones señaló que con lo ocurrido es muy difícil que el gabinete de Mirtha Vásquez obtenga el voto de confianza.

“Lo que ha ocurrido es una raya más al tigre. (…) Afecta directamente (al voto de confianza), es lamentable que quienes integran el gabinete lejos de mostrar una conducta que favorezca ese clima de conciliación a quienes vamos a otorgar el voto de confianza este 4 (de noviembre) tengan una conducta contraria a generar esa confianza . (…) Parece que provocaran al Congreso para no darles el voto de confianza”, declaró a Exitosa.

Ante ello, Lady Camones consideró que no se puede mantener en el cargo a un ministro que dicte normas para la población y sea el primero en incumplirlas: “En realidad, no me sorprende porque es una persona que ha venido desarrollando una vida profesional bajo las condiciones que ya sabemos, con un sinfín de sanciones , no sorprende que dentro de la cartera del Interior tenga una conducta inadecuada, una conducta en la que él dicta medidas desde este ministerio para la población y sea él mismo quien las incumple”, agregó.

Fiesta en casa de Luis Barranzuela

El último 31 de octubre, el ministro Luis Barranzuela fue captado en horas de la noche en una fiesta organizada en su propiedad ubicada en el distrito de Surco. Hace algunos días, el mismo titular del Mininter había prohibido las reuniones sociales, incluidas las que se realizan en domicilios para evitar el incremento de contagios por el COVID-19.

A la casa de Barranzuela se hizo presente una gran cantidad de invitados. A la reunión asistió el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien, alertado por las cámaras de Latina, huyó en la camioneta de su abogado Ronald Atencio.