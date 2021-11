Susel Paredes sobre Barranzuela: “Es una persona que no se merece el respeto de la PNP”

La congresista de la bancada Somos Perú – Partido Morado, Susel Paredes, consideró que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, debe renunciar al cargo tras perder su autoridad ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Calificó como una “vergüenza” que el titular del Mininter organizara una fiesta en su domicilio en Surco, el último domingo, cuando su cartera emitió un comunicado en el que prohibía las reuniones por el Día de la Canción Criolla o Halloween para evitar actividades que generen la aglomeración de personas.

“ Los antecedentes por su conducta hacen que el ministro Barranzuela no pueda continuar en el cargo. Es una persona que no se merece el respeto de la PNP. Este ministro ya no puede mandar a nadie, nadie le va a obedecer , es una vergüenza para el sector Interior, para la Policía. El Perú no merece un ministro de esta naturaleza”, expresó a RPP.

La parlamentaria se unió al pedido de algunas bancadas de oposición, considerando que Luis Barranzuela debería ser separado del cargo por la primera ministra Mirtha Vásquez de cara a la reanudación del debate en el Pleno del Congreso sobre el pedido del voto de confianza del gabinete Vásquez, a realizarse el próximo jueves 4 de noviembre.

Barranzuela niega fiesta organizada en su casa

El último 31 de octubre, el ministro Luis Barranzuela fue captado en horas de la noche en una fiesta organizada en su propiedad ubicada en el distrito de Surco. Hace algunos días, el mismo titular del Mininter había prohibido las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios para evitar el incremento de contagios por la COVID-19.

A la casa de Barranzuela, ubicada en el cruce del jirón José Albújar con San Antonio, en Surco, se hizo presente una gran cantidad de invitados. A la reunión asistió el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien, alertado por las cámaras de Latina, huyó en la camioneta de su abogado Ronald Atencio.

Por su parte, el titular del Mininter negó haber realizado una fiesta en su casa, a pesar de ser captado celebrando el Día de la Canción Criolla junto con varios invitados dentro de su vivienda, en horas previas al lunes 1 de noviembre. En declaraciones a la prensa, afirmó: “Fue una reunión de trabajo. El Perú no puede parar, vamos a seguir trabajando”.