Anderson: “Estoy reevaluando mi decisión original de darle el apoyo al gabinete Vásquez”

El congresista Carlos Anderson, de la bancada de Podemos Perú, señaló que está reevaluando su decisión de darle el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Hizo este anuncio luego de que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, celebrara una fiesta en su casa el 31 de octubre a pesar de que las reuniones sociales están prohibidas.

“Yo no hablo a nombre de la bancada. El día jueves, recién antes del pleno, probablemente nos reunamos para coordinar puntos de vistas. Yo personalmente estoy reevaluando mi decisión original de darle el apoyo al gabinete Vásquez”, declaró Anderson en diálogo con Canal N.

Aseguró que está haciendo esta reevaluación no solo por lo ocurrido con Barranzuela, sino también por el “propio presidente” Pedro Castillo . “Como ya no está Bellido, el jefe de Estado ha decidido actuar como agente desestabilizador de su propio Gobierno. Estas son las cosas medio extrañas que estamos viendo en el año del bicentenario”, manifestó.

Asimismo, cuestionó el comportamiento del titular de la cartera del Interior. “Está claro que al ministro no le interesa seguir las normas de ningún tipo, ni siquiera las que él mismo determina. No fiestas covid, no fiestas Halloween, no celebraciones por el Día de la Canción Criolla. Y el primero en violar eso es él”, expresó el legislador.

Anderson dice que respuesta del ministro del Interior es “un chiste”

El parlamentario de Podemos también calificó como “un chiste” la respuesta que dio Barranzuela sobre lo ocurrido en su casa de Surco. El ministro del Interior había aseverado que se trató de “una reunión de trabajo”.

Al respecto, Anderson Ramírez indicó que “una imagen vale más que mil millones de justificaciones” y que, si hubiera sido una reunión de trabajo, el congresista Guillermo Bermejo, también de Perú Libre, no tendría por qué haber salido “despavorido” de la vivienda del ministro.

Por último, el congresista indicó que espera que este jueves 4 de noviembre, día de la votación para la confianza al gabinete Vásquez, se produzca una “sorpresa positiva en el sentido de que haya un mínimo de decoro y la premier decida dejarlo en su casa, a él (a Barranzuela) y de paso al ministro de Educación”, Carlos Gallardo.