Arequipa: consejera implicada en Los Hijos del Cóndor no acepta acusaciones de Fiscalía

Este lunes, la consejera por la provincia de Caylloma Jeimy Flores Quicaña ejerció su derecho a la autodefensa durante la audiencia que se realiza en la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por el caso Los Hijos del Cóndor.

Flores indicó que dio todas las facilidades al Ministerio Público para que ingresen a su casa y revisen toda la documentación. Enseguida manifestó que no está de acuerdo con la acusación de pertenecer a la presunta organización criminal, encabezada por el gobernador Elmer Cáceres Llica.

La consejera argumentó que desde que salió electa, ha votado en base a su opinión personal y no a dádivas, como plantea la acusación de la Fiscalía. Incluso dijo que planteó la interpelación del gerente de Autodema, Napoléon Ocsa, pero que esta no prosperó, porque el gobernador no lo sacó de su puesto.

Sobre el voto a favor de Javier Rospigliosi para el directorio en Sedapar, Flores señaló que lo hizo porque evaluó el curriculum vitae del funcionario.