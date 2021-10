Regidores de Arequipa con poca producción y manos atadas para fiscalizar

Los regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa perciben una dieta de 2.225 soles al mes que cobran tras la realización de sesiones concejo municipal.

¿Justifican su labor? Algunos de ellos manifiestan que sí, que no se les puede medir por la mera presentación de proyectos de ordenanza, sino por lo que hacen en las comisiones que integran y su labor de fiscalización a la gestión del alcalde provincial Omar Candia Aguilar.

Recientemente, un semanario local reveló que el empresario Juan Francisco Pastor Noguera, un amigo cercano del alcalde Omar Candia y socio de su hermano Jaime Candia, facturó 120 mil soles por servicios de mantenimiento a vehículos de serenazgo de la comuna.

En el concejo municipal, el hecho pasó inadvertido.

Producción

El regidor de mayoría y teniente alcalde, Ángel Linares Portilla, reconoció que desde que inició la gestión no ha presentado ningún proyecto de ordenanza y que su labor se ha centrado en la fiscalización y en apoyar al alcalde provincial, Omar Candia Aguilar, en temas como el camal municipal y los mercados.

Él preside la Comisión de Transportes. Según dijo, se ha reunido con vecinos de Sachaca y Socabaya que presentaron quejas por el transporte.

Linares postulará nuevamente a la alcaldía distrital de Characato por la alianza política formada por Arequipa Renace y Fuerza Arequipeña

Por su parte, el concejal Ezequiel Medina Lazo, manifestó tampoco presentó proyectos de ordenanza. “Tenemos muchas ordenanzas que hay que hacerlas cumplir” aseveró. También argumentó que se ha abocado a la función fiscalizadora y supervisar obras distritales. Él tiene la comisión de Servicios al Ciudadano.

Reclaman autonomía

Julio Bernal Gordillo es regidor de mayoría y ha presentado tres proyectos de ordenanza, que ya han sido aprobados y publicados. Durante el año presentará otros dos.

El concejal de mayoría manifiesta que la poca visibilidad de los regidores y el hecho de que se perciba que no fiscalizan, obedece, entre otros factores, a que no gozan de autonomía como si la tiene el Consejo Regional, órgano del Gobierno Regional de Arequipa.

Bernal manifestó que, ante ello, la Asociación Nacional de Regidores del Perú presentará un proyecto para modificar 89 artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades, con el fin de lograr autonomía.

Uno de los cambios que plantearán es que el Concejo Municipal tenga su propio presidente para tener un equilibrio de poderes dentro de la municipalidad provincial.

Plantean adquirir facultades para sancionar a los funcionarios con mal desempeño o que estén inmersos dentro de actos irregulares. Según Bernal, como ahora no tienen esa potestad, su función fiscalizadora no es eficaz. “En la propuesta, proponemos interpelar y censurar que es el retiro del gerente. Y que el alcalde tenga la obligación de acatar la decisión del concejo. Actualmente la ley no nos permite”, señaló.

Bernal pone como ejemplo la labor fiscalizadora del regidor de minoría Jorge Condori, quien frecuentemente formula observaciones y denuncia irregularidades. No obstante, estas no han terminado en la sanción a algún funcionario. Bernal manifiesta que esto ocurre porque “no tienen el mecanismo jurídico para el equilibrio de poderes”.

Entre otra de las modificaciones que pedirán es que al concejo municipal de municipios provinciales se le asigne un presupuesto ascendente al 10% del presupuesto anual, lo que les permitiría la contratación de asesor legal, un arquitecto y un ingeniero que les apoye en la emisión de dictámenes.

Bernal pertenece a la organización política Arequipa Renace, de Omar Candia. Por ello manifiesta que su fiscalización es más interna y no tan pública.

Al respecto, el regidor Jorge Condori precisó que optó por la fiscalización a la gestión. Algunas de sus investigaciones fueron enfocadas en el Sistema Integrado de Transportes o la forma en que se almacenaban los materiales para obras, entre otros.

Condori también cuestiona que los proyectos de ordenanza no se discutan a nivel de las comisiones.

La regidora Carolina Flores entró en reemplazo de Daniel Muñoz, quien primero pidió licencia para postular en elecciones al Congreso y luego tuvo que dejar el cargo por una sentencia.

Flores está en el concejo desde febrero de este año. Señala que el tiempo para ella ha sido corto. Actualmente tiene la presidencia de Asuntos Legales e indica que uno de sus mayores logros es haber convocado a una reunión de regidores jóvenes de todo el país para formar una red a fin de fiscalizar las gestiones ediles y las obras que realicen. La idea es que se alerten unos a otros por redes sociales.

Uno de los temas que están evaluando en la comisión de Asuntos Legales es la regularización de aspectos que no están claros dentro del reglamento interno del Concejo.

Señala que también se está reuniendo con los vecinos afectados por la falta de transporte. La regidora descarta postular en las siguientes elecciones.

De otro lado, el concejal Tomas Delgado argumentó que debido a la pandemia no han podido ejercer su labor como hubieran querido. Él enfermó con la Covid-19 y no asiste a la municipalidad.

Delgado indica que su fiscalización se enfocó en el área de Seguridad Ciudadana. Según dijo, de las 100 cámaras de videovigilancia instaladas por la comuna en la ciudad, el 80% están malogradas y no se reparan. Cuestiono que el gerente del área no proceda de inmediato.

El regidor también postulará en las siguientes elecciones a la municipalidad de Yarabamba, donde ya fue alcalde. Lo hará con el movimiento Arequipa Avancemos.