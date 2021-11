Pedro Castillo mantiene aprobación de 40%, según encuesta de Datum

En la primera encuesta del mes de octubre de Datum, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, obtuvo un 40% de aprobación. Y en el reciente sondeo de la mencionada encuestadora, publicado en Latina, ha obtenido la misma cifra de aceptación. En cuanto a su desaprobación, el mandatario conserva un 50%.

El estudio también revela que la popularidad del jefe de Estado ha disminuido en el norte del país: en el primer sondeo de octubre, alcanzó un respaldo de 45%. En tanto, en la última encuesta de este domingo 31 obtuvo un 35%. La desaprobación en esta zona del país llega a 51% .

En el centro, asimismo, la aprobación del mandatario ha escalado nueve unidades porcentuales de 49% hasta 58%; mientras que su desaprobación ha descendido de 42% a 32%.

Por otro lado, Datum consultó a la ciudadanía sobre si cree que el jefe de Estado está haciendo lo necesario para promover la inversión privada y el empleo: un 29% respondió que sí lo está haciendo con eficiencia, un 65% dijo que no está haciendo lo suficiente y un 6% indicó que no sabe o no opina.

De igual forma, se preguntó a la población si considera que la gestión presidencial de Castillo Terrones está tomando decisiones para gobernar. Un 49% manifestó que no toma decisiones, mientras que un 23% aseguró que sí las toma.

Este sondeo se realizó a nivel nacional a 1.208 ciudadanos entre el sábado 23 de octubre de 2021 y el martes 26 de ese mismo mes. Fueron encuestas presenciales en el hogar y tiene un margen de error de 2,8%, arriba y abajo.

Encuesta de Datum.

Encuesta del IEP

Este domingo 31 de octubre La República también publicó una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la cual reveló que la aprobación del presidente Pedro Castillo descendió hasta 35%. En setiembre, registraba 40%.

En tanto, los números de su desaprobación, según IEP, han escalado. De acuerdo al sondeo, un 48% descalifica al mandatario, lo que representa un aumento respecto del mes anterior, en donde un 42% lo reprobaba.