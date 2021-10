Acuerdos beneficiarán a pobladores de la frontera

El presidente Pedro Castillo destacó, al concluir el VI Gabinete Binacional Perú-Bolivia en La Paz, que los acuerdos logrados ponen un especial énfasis en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de ambos lados de las fronteras.

“Los resultados en cuatro ejes de trabajo nos permitirán continuar el avance en el fortalecimiento y profundización de los acuerdos mutuos, poniendo especial hincapié en mejorar las condiciones de vida de los pobladores que viven en ambos lados de nuestras fronteras”.

Los cuatro ejes a los que se refirió el mandatario son medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos; seguridad y defensa; desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional; e infraestructura para la integración y el desarrollo.

En la ceremonia de clausura del Gabinete Binacional, que contó con la participación del presidente boliviano Luis Arce, el mandatario peruano reafirmó la voluntad para que Bolivia tenga acceso al Pacífico por el puerto de Ilo (Moquegua).

“Solamente trabajando de cara al pueblo vamos a seguir adelante. Hermano Lucho (dirigiéndose a su homólogo boliviano) trabajamos de cara al pueblo, que estos gabinetes no se suelten, caminemos juntos, pero no para el discurso, pasemos a la acción; no tanto protocolo, no tantas comisiones, sino acciones”, comentó.

Castillo dijo estar seguro de que peruanos y bolivianos valorarán los avances logrados en la gestión integrada de la cuenca del Lago Titicaca; el desarrollo del Altiplano y la Amazonía; el fortalecimiento de la relación comercial y turística; la facilitación del tránsito de personas, bienes y servicios; la educación; la lucha contra la minería ilegal, el contrabando, entre otros.

Castillo y Arce firmaron la Declaración Conjunta Presidencial. En tanto, los ministros de las naciones suscribieron acuerdos, con compromisos en diferentes sectores, entre ellos para la comercialización de gas de Bolivia en el sur del Perú.

El presidente Arce dijo: “Pensar en Perú es conectarnos al océano Pacífico, es proyectar y ampliar nuestro comercio por el puerto de Ilo”, dijo.

“Estamos muy esperanzados en desarrollar mecanismos que faciliten el tránsito fronterizo y el comercio”, concluyó el mandatario boliviano.

Cajamarca

Gabinete. El presidente Castillo anunció que el próximo Gabinete Binacional será en Cajamarca y tomará el nombre del inca Atahualpa.

Honor. El presidente Arce le dio la Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de los Andes.