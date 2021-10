Luis Pásara: “Un viejo problema de la derecha en el Perú es que no tiene propuestas para el país”

Luis Pásara, investigador peruano radicado en España, es siempre un agudo observador de la actualidad. En esta entrevista ofrece sus impresiones de estos primeros tres meses de gestión tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Su diagnóstico es que ninguno de los dos tiene muchos logros por mostrarle al país.

A tres meses de inaugurado el Gobierno de Pedro Castillo, le pediría una evaluación general: principales problemas y acaso aciertos si considera que los hay.

Desgraciadamente no tenemos muchos hechos, logros que analizar en estos tres meses y tenemos que ocuparnos de los problemas. Y creo que el problema de Castillo es que el cargo le queda grande. No hablo de una educación insuficiente. Hemos tenido líderes políticos con pobre educación formal y que sí han dado la talla. Ramón Castilla es el ejemplo menos discutible. En Castillo se trata de un problema mayor, de talla…

¿De talla política?

Exacto. Esa falta de talla para el cargo también la tuvieron Toledo y Humala, pero en el caso de Castillo es mucho más grave. Ha evidenciado que carece de criterio para nombrar gente adecuada para los cargos más importantes y seguir un rumbo coherente. ¿Cómo explicar, si no es falta de criterio, que pida la nacionalización o estatización de Camisea cuando su ministro de Economía trata de calmar al sector privado y su primera ministra no incluye ninguna nacionalización en la presentación que, ese mismo día, hace ante el Congreso?

¿Que Castillo haya cambiado a Bellido por Mirtha Vásquez no refleja que también puede aprender de sus errores?

Vásquez me parece una persona muy centrada, razonable, capaz de ir más allá de los límites de un partido para llegar a acuerdos. Sí, ella es un acierto después de dos meses de Bellido que era todo lo contrario. Pedro Francke también me parece alguien serio, pero también están los ministros de Educación o Interior que dejan que desear.

Si en el Gobierno uno percibe vacíos, tampoco se ve desde el Legislativo un solo aporte sustancial. Más parecen empeñados en blindarse. ¿Qué piensa de eso?

Hay un tercio del Congreso que no está en el Gobierno, pero tampoco en una oposición franca. Y hay un tercio que hace una oposición más frontal, que son básicamente Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. El problema de este sector de derecha que clamó por el fraude, que es el que consideró ilegítima la elección de Castillo, es que lo que muestran es solo una gran ambición de poder, pero no tienen propuestas. Aparte de llegar al Gobierno vacando a Castillo y seguramente después a Dina Boluarte, ¿después de eso qué? Llegan ellos al poder, o se lo imaginan así, ¿y para qué? Da la impresión de que lo que quieren es el no-cambio, es decir que todo siga como ha venido estando en el país, tradicionalmente. Un viejo problema de la derecha en el Perú –de estos que ahora son aliados internacionales de Vox, el partido franquista de España– es que no tiene propuestas para el país. Este es un país con desigualdades insoportables, con una salud pública cuyas carencias se han visto con la pandemia, con una educación pública lamentable, penosa, y con una economía que fuerza a la informalidad a tres de cada cuatro trabajadores. ¿Esto es lo que quiere esa dura oposición a Castillo? No tienen propuesta, y esto es lo que me parece muy serio...

¿Porque parece que no hubiera alternativa?

O tenemos a Castillo, con las limitaciones que le conocemos, o volvemos a estos señores que quieren repartirse los cargos y las licitaciones y los negocios. Esto es lo que hace del Perú un drama. Ahora, si queremos ponernos un poco optimistas, este Congreso es algo menos malo que el anterior, que era de terror. Pero usted lo dice bien: como Castillo, no ha hecho nada reseñable.

Hay como una guerra de baja intensidad entre ambos poderes, como que se están midiendo. Al mismo tiempo, se percibe inmovilidad.

Exacto. Ambas partes tienen pocas cosas que mostrar.

Ahora que menciona a estos grupos políticos de derecha, también se ven movimientos de ultraderecha, violentos. No es que no haya habido antes simpatías fascistas en el Perú, claro, pero tienen un carácter de novedad, ¿no?

Sí, sí. No es una novedad exclusiva del Perú, por cierto. El grupo llamado La Resistencia hace lo que se le antoja y no paga por ello. El anterior ministro del Interior anunció que el grupo estaba bajo investigación. No sé cuán compleja es la investigación si fotos y videos muestran a esos matones golpeando a quienes consideran adversarios. No sé qué más se necesita. No me sorprende esa matonería sino la impunidad de la que gozan debido a la inacción de los aparatos del Estado.

Un tema final. Usted es una de las personas que han tenido una mirada más bien crítica sobre el desempeño de los fiscales del caso Lava Jato. No quería dejar pasar la oportunidad de pedirle una reflexión sobre estos procesos que, pareciera, han perdido el brío inicial.