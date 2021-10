Gabinete Binacional Perú - Bolivia: conoce los 10 acuerdos que firmaron Pedro Castillo y Luis Arce

El presidente de la República Pedro Castillo y su par boliviano Luis Arce participaron en el VI Gabinete Binacional Perú-Bolivia en La Paz, que se llevó a cabo el pasado sábado 30 de octubre. Durante su discurso, el mandatario peruano destacó los resultados obtenidos en la reunión y recalcó que con lo logrado se podrá profundizar las relaciones y acuerdos de ambos Estados.

“Acabamos de realizar con éxito el Sexto Gabinete Binacional, cuyos resultados en los cuatro ejes de trabajo nos permitirán continuar el avance en el fortalecimiento y la profundización de nuestros acuerdos mutuos y nuestra relación bilateral, poniendo especial hincapié en mejorar las condiciones de vida de los pobladores que viven en ambos lados de nuestras fronteras ”, expresó Castillo Terrones durante la ceremonia de suscripción de la Declaración Conjunta Presidencial.

Los cuatro ejes a los que hizo referencia el jefe de Estado son medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos; seguridad y defensa; desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional; e infraestructura para la integración y el desarrollo.

Asimismo, el presidente del Perú reafirmó la voluntad para que Bolivia tenga acceso al Océano Pacífico mediante el puerto de Ilo, en Moquea. “Solamente trabajando de cara al pueblo vamos a seguir adelante. Hermano Lucho (dirigiéndose a su homólogo boliviano) trabajamos de cara al pueblo, que estos gabinetes no se suelten, caminemos juntos, pero no para el discurso, pasemos a la acción; no tanto protocolo, no tantas comisiones, sino acciones”, manifestó.

Pero, ¿cuáles fueron los instrumentos bilaterales de entendimiento y cooperación o acuerdos que los presidentes de Perú y Bolivia firmaron durante el evento?

Acuerdos del Gabinete Binacional

I. Memorándum Binacional que aprueba el Plan Operativo Anual (POA) de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa - ALT.

II. Memorándum Binacional para la Transferencia de Bienes de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó Y Salar de Coipasa - ALT al Servicio Nacional de Hidrografía Naval de Bolivia - SNHN.

III. Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú para la Comercialización de GLP en poblaciones del Perú.

IV. Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de Hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú para la Integración Energética a través de la Interconexión de Gasoductos.

V. Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú sobre la construcción y operación de redes de distribución de Gas Natural en las poblaciones de frontera y otras de la República del Perú.

VI. Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de la República del Perú para la Promoción de la comercialización de urea para uso agrícola.

VII. Acuerdo Interinstitucional Internacional de Cooperación para el Intercambio de Experiencias y Fortalecimiento Institucional entre el Ministerio de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú.

VIII. Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la República del Perú para el Establecimiento de un Protocolo de Medición de los Parámetros Técnicos de los Servicios de Radio y Televisión en la Zona de Frontera.

IX. Acuerdo Específico entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de la Producción de la República del Perú para la Realización Anual de Cruceros de Investigación en el Lago Titicaca.

X. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI del Estado Plurinacional de Bolivia y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de la República del Perú.

¿Cuándo será el otro Gabinete Binacional?

Durante el evento, el presidente de la República Pedro Castillo informó que el próximo encuentro entre los gabinetes ministeriales de Perú y Bolivia se desarrollará en su tierra natal de Cajamarca y llevará el nombre del inca Atahualpa.

El jefe de Estado dio el anuncio luego de suscribir la Declaración Conjunta con su homólogo de la nación altiplánica, Luis Arce Catacora. “Los invito y los esperamos”, manifestó.