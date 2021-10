Congresista Zea: Invito a la bancada de Perú Libre a respaldar al gabinete de Mirtha Vásquez

El congresista por Puno de Perú Libre Óscar Zea invitó a la reflexión a los integrantes de su bancada para que de manera unida otorguen el voto de confianza al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez, investidura que fue suspendida por el repentino deceso del parlamentario Fernando Herrera el pasado lunes 25 de octubre y que ha sido reprogramada para este jueves 4 de noviembre.

En entrevista a RPP, Zea expresó que todas las bancadas, incluyendo la suya, deberían respaldar a Vásquez por encima de cualquier controversia o revancha para que, con el respaldo político, empiece a resolver los problemas más urgentes que afectan al país.

“Considero que los parlamentarios, por encima de las controversias o revanchas, tienen que pensar en el pueblo. Eso significa apoyar a este gabinete para que de esa forma se resuelva los problemas más urgentes. No se puede postergar una y otra vez. Entonces, invito a la reflexión no solo a las otras bancadas, sino también a la bancada nuestra en donde de manera unida se debería de respaldar al gabinete Vásquez” , respondió el parlamentario por Puno.

PUEDES VER Encuesta IEP: más apoyo a gabinete pero Pedro Castillo baja en el sur y zonas rurales

Asimismo, cuando se le preguntó si la bancada de Perú Libre ya se había reunido para definir su postura sobre el voto de confianza, Zea respondió que aún no lo habían hecho, aunque mencionó que ha mantenido conversaciones con su compañeros de forma individual. Contó que muchos de ellos tienen la convicción de respaldar al gabinete ministerial. “No solo los del bloque magisterial, sino también los parlamentarios de Perú Libre”, comentó.

Disconformidades

La presentación de la primera ministra Mirtha Vásquez ante el Parlamento originó algunas disconformidades entre los integrantes de la bancada de Perú Libre. En el parecer del congresista Zea, si bien se abordó el tema de la segunda reforma agraria, el cual saluda, omitió “un compromiso bandera de la campaña”: el cambio de la Constitución.

“Desde ese punto de vista, había desconformidad con algunos compañeros de bancada. Le doy la razón y decirle a la señora que tiene que ser claro que (ese) compromiso va. Y desde mi persona tiene que exigir que (el cambio de la Constitución) va. Y esa es una de las razones por las que respaldamos este gabinete, porque si la señora hubiera opuesto de manera clara nosotros hubiéramos dado un rechazo total del gabinete” , dijo el parlamentario.

PUEDES VER Bancada de Acción Popular separa a su vocero Carlos Zeballos

Por último, cuando se le preguntó si había crisis en la bancada, el congresista por Puno respondió que la agrupación “no lo ha tocado con claridad”. Expresó que más adelante convocarán a una reunión para abordar el tema con el fin de que “quede claro”.

“Pero está claro que nosotros (nos) hemos encaminado desde la campaña y ahora nos mantenemos firmes. No hay razón para dar la contra a este gabinete y al presidente (Pedro) Castillo, porque están en el mismo rumbo. No hay razón para negarlo. Obviamente. hay postura diversas que se se tienen que respetar, pero eso no necesariamente significa un rompimiento”, puntualizó.