Arequipa: gerente de Autodema rompió en llanto en la audiencia de Los Hijos del Cóndor

Arequipa. “Señores jueces yo tengo tres hijos. Tengo mi hija de 10 años que llora todos los días. Tengo dos varones de 18 y 22 años que dependen de mí, están en la etapa universitaria (...)” sostuvo entre lágrimas Napoleón Ocsa al finalizar su autodefensa en el caso Los Hijos del Cóndor.

Durante la audiencia de apelación de detención preliminar hizo su autodefensa el gerente de Autodema, Napoleón Ocsa, sospechoso de pertenecer presuntamente a la organización criminal Los Hijos del Cóndor, liderada por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

Según la acusación fiscal, Ocsa sería uno de los hombres clave en la entrega ilegal de terrenos en el sector de Pampas Bayas (Santa Isabel de Siguas) y Sol Radiante (Majes) a favor de los “aliados” de Cáceres Llica.

PUEDES VER: Elmer Cáceres Llica apela a la condición racial para defenderse

Por su parte, la defensa técnica del gerente de Autodema argumentó el pedido de nulidad de la medida de detención preliminar, asegurando que no se habría cometido ningún delito porque su cliente siguió los procedimientos regulares en la cesión de uso.

Asimismo, el funcionario en su alocución señaló que Autodema entregó más de 20 terrenos en cesión en uso a entidades públicas y privadas, siguiendo el trámite correspondiente al marco legal. También, aceptó que emitió una resolución en marzo de 2021 para cesión en uso de terrenos a favor de la Asociación Sol Radiante. Sin embargo, según indicó, anuló el documento y no se entregó nada.

“Si he cometido un error tendré que ser responsable, pero en esta circunstancia a mí me están metiendo en el mismo saco que a todos, yo no he recibido órdenes del gobernador para repartir terrenos”, sostuvo Ocsa como argumento de defensa.

Por su parte, en el exterior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mientras se realizaba la audiencia, un grupo de ciudadanos apoyaban a Napoleón Ocsa. Los manifestantes, acompañados con la esposa del funcionario, pedían que sea investigado en libertad.