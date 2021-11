Torres: Si TC rechaza demanda de inconstitucionalidad, rechazaría sus propias decisiones

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, consideró que, si el Tribunal Constitucional (TC) respeta sus propios criterios asumidos con anterioridad, debería declarar la inconstitucionalidad de la ley que interpreta la cuestión de confianza. Aseguró que solo se le podría dar la razón al Congreso de la República “por cuestiones políticas”, ya que lo que generó el Parlamento fue un desequilibrio de poderes al quebrar la Constitución.

“ Si el Tribunal Constitucional rechaza la demanda, estaría rechazando sus propias decisiones, sus propias intervenciones dadas en dos sentencias anteriores. Sea cualquier juez, incluido un juez constitucional, tiene que actuar con honestidad, con transparencia. La justicia que imparte tiene que ser predecible. Si va a estar cambiando por situaciones políticas, entonces ha dejado de ser un Tribunal”, expresó a Canal N este domingo.

El titular del Minjus les recordó a los magistrados del TC que hay una población que se mantiene observante de cara a cómo resolverán la demanda de inconstitucionalidad. Señaló que un rechazo de este recurso solo les daría la razón a quienes argumentan que el único camino para un verdadero equilibrio de poderes es una asamblea constituyente.

“ Solo estarían promoviendo que la sociedad se dé cuenta y digan: Aquí no hay ninguna solución, aquí vamos a la Asamblea Constituyente . (…) El Congreso ha violado flagrantemente la Constitución ahí al modificarla sin observar el procedimiento señalado en la misma. No estoy haciendo ninguna crítica destructiva hacia el Parlamento. Solo les estoy diciendo que hicieron eso y que tienen la posibilidad de corregir con el proyecto de ley que les hemos presentado”, agregó Aníbal Torres.

Gobierno presentó demanda de inconstitucionalidad

El Ejecutivo presentó ante el TC la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de interpretación auténtica sobre la cuestión de confianza que fue aprobada en el Congreso. De esta manera, mediante el procurador público Luis Alberto Huerta Guerrero, se solicitó que el recurso legal fuera admitido para que el TC proceda con su evaluación.

“ Se solicita al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad total de la ley, por razones de forma y fondo y por cuanto contraviene las disposiciones de la Constitución Política del Perú de 1993 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, indica la demanda.

Por su parte, el TC admitió por unanimidad la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Poder Ejecutivo contra la Ley 31355. De acuerdo con el artículo 105 del Nuevo Código Procesal Constitucional, la admisión de la acción de inconstitucionalidad concede al Parlamento el plazo de 30 días útiles para contestar la demanda.

El Tribunal Constitucional nombró como ponente de la demanda de inconstitucionalidad al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña. Foto: La República

Sobre la asamblea constituyente

En referencia a este tema, el ministro Aníbal Torres aseguró que queda descartado que sea el Ejecutivo el que promueva una asamblea constituyente, pero no descartó un apoyo desde esta esfera de gobierno si un tercero la impulsa vía referéndum. Desde el Ejecutivo solo se propondrán modificaciones constitucionales, pero no una nueva constitución.