Fiscalía suspende citación de Cerrón y otros implicados del caso Dinámicos del Centro

La Fiscalía decidió suspender la citación de Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre (PL), y de otros implicados del caso Los Dinámicos del Centro que estaba programado para hoy, sábado 30 de octubre. Según el investigado Richard Rojas, quien acudió al llamado del Ministerio Público, informó que el aplazamiento fue un pedido de la defensa del exgobernador regional de Junín.

“Se ha suspendido a pedido del abogado de Vladimir. Según la disposición, el fiscal solicita la presencia de los investigados. Justamente, como el Dr. Cerrón no tiene permiso, lo van a reprogramar. No hay fecha de reprogramación” , dijo Rojas a La República tras su salida del despacho del Ministerio Público.

También, comentó que está dispuesto a colaborar con la investigación del caso. “De mi parte con la mayor transparencia”, indicó. Además, mencionó que dará todas “las facilidades” a los requerimientos de la Fiscalía. En ese sentido, rechazó que él se haya unido a la solicitud de Cerrón, quien ha pedido que la investigación sea reasignada a otro fiscal provincial.

Cargo en el Gobierno

Por otro lado, el investigado Richard Rojas, quien fue nombrado por el presidente de la República, Pedro Castillo, embajador de Perú en Venezuela, comentó que actualmente se encuentra a cargo de la secretaría general de Lima Metropolitana del partido PL. Aseguró que no ha estado participando en ninguna actividad del Gobierno. Asimismo, dejó en claro que él apoya al jefe de Estado.

“Estuve enfocado en la investigación teniendo en cuenta las solicitudes que pide el fiscal. No he estado participando en el Gobierno”, dijo. Además, aseguró que “no tiene programado nada ni pensado ni me han propuesto hasta el momento ningún (cargo)”.

Sobre el voto de confianza al gabinete Vásquez, señaló que no conoce la posición de la bancada oficialista. “Entrará en una votación interna y lo que la mayoría disponga eso será. El voto será en bloque. (Además) los congresistas tienen un derecho que es tener su propia decisión” declaró.