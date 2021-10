Pedro Castillo anuncia que próximo Gabinete Binacional Perú-Bolivia será en Cajamarca

El presidente de la República, Pedro Castillo, comunicó este sábado 30 de octubre que el próximo encuentro entre los gabinetes ministeriales de Perú-Bolivia se desarrollará en la región Cajamarca y llevará el nombre del inca Atahualpa. El jefe de Estado dio el anuncio en la ceremonia de clausura del VI Gabinete Binacional y luego de suscribir la Declaración Conjunta entre ambos países con su homólogo de la nación altiplánica, Luis Arce Catacora.

“Solamente unidos, solamente trabajando de cara al pueblo, vamos a seguir adelante. Hermano Lucho, trabajamos de cara al pueblo, que estos Gabinetes no se suelten, caminemos juntos, pero no para el discurso, pasemos a la acción; no tanto protocolo, no tantas comisiones, sino acciones ”, declaró Castillo.

Previo a la intervención del mandatario peruano, los ministros de Estado y sus pares bolivianos firmaron diversos acuerdos bilaterales para la cooperación y colaboración entre sus respectivos sectores.

“ Hay mucho por hacer, pero empecemos por lo más urgente, queremos que se agende y se ejecuten los compromisos ”, agregó Castillo Terrones, quien saludó que se haya aceptado su propuesta para que el VII Gabinete Binacional se lleve a cabo en Cajamarca, su región natal. “Los invito y los esperamos”, expresó.

Pedro Castillo recibió la Orden del Cóndor de los Andes

Durante el referido acto, Luis Arce Catacora otorgó la condecoración nacional de la Orden del Cóndor de los Andes al presidente Pedro Castillo en “reconocimiento a su disposición de estrechar y fortalecer los lazos de amistad entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú”.

“Hermano Luis Arce, muchas gracias por sus palabras y por esta condecoración que lleva un nombre familiar para las naciones hermanas del Perú y de Bolivia. (...) Recibo tan valiosa distinción en representación de todos los peruanos, en especial , de las mujeres y hombres del campo, los maestros, los trabajadores, las comunidades indígenas y nativas, de mis hermanos quechuas, aymaras, conibos, shipibos, los ronderos y los niños”, indicó Castillo.

Por su parte, el jefe de Estado de Bolivia destacó el reinicio de los encuentros presidenciales y ministeriales, luego de que en 2020 dichos eventos no se pudieron realizar debido a la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de la COVID-19.