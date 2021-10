Alva sobre suspensión de primarias: El mismo JNE y la ONPE dijeron que no podían realizarlas

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se pronunció luego de que el pleno descentralizado aprobó, tras múltiples reconsideraciones de la votación, suspender las elecciones primarias en los comicios regionales y municipales del 2022. En ese sentido, la titular de la Mesa Directiva precisó que solo se cancelaron los sufragios internos abiertos y que cada partido político tiene la potestad de elegir el mejor proceso que consideren para escoger a sus candidatos a puestos de elección popular.

“Hablemos de que eran las elecciones primarias abiertas, porque el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE sacaron un comunicado al día siguiente de que tuvimos pleno, que fue (cuando) esta ley fue a cuarto intermedio, porque no hubo consenso para aprobarla, diciendo que ellos no garantizan y que no pueden apoyar las elecciones primarias ”, comentó Alva Prieto en diálogo con RPP.

A pesar de que la mencionada propuesta se aprobó con 10 votos de Acción Popular, la presidenta del Parlamento aseguró que dentro del partido de la lampa no existe ningún problema en que se introduzcan las elecciones primarias.

“(Elección interna) eso sigue. El tema es que lo que se había aprobado eran las famosas elecciones primarias que cualquiera pueda ir a votar por candidatos a un partido aunque no sea militante. Nosotros, por supuesto, que somos un partido democrático no tenemos ningún problema en que eso ocurra, pero no llegó a aprobarse (en el pleno) ”, agregó.

“Nosotros, en general, respetamos ese tema porque la ONPE y el JNE también dijeron que no pueden apoyar la organización de estas elecciones primarias, por lo tanto, ya no es un tema solo del Congreso, (también) es un tema de las instituciones que sacaron el comunicado ”, adicionó la jefa del Poder Legislativo.

Piden reconsiderar votación del proyecto que suspendió elecciones primarias

El congresista de Somos Perú Hitler Saavedra presentó una solicitud de reconsideración de la votación del proyecto de ley 296-2021-CR, iniciativa legislativa que establece seis contrarreformas electorales, incluida la suspensión de las elecciones primarias en los comicios regionales y municipales del 2022.

En un oficio remitido a María del Carmen Alva, el legislador basa su pedido en el hecho de que se aprobó la propuesta tras “distintas reconsideraciones planteadas por grupos parlamentarios que no hicieron que se respete las primeras voluntades expresadas”.

“En esa línea, al haber habido tantas reconsideraciones, muchos congresistas pudieron confundirse en el sentido de las votaciones, generando de esta manera problemas en expresar su verdadera voluntad. Por tal motivo, solicito la reconsideración planteada”, se lee en el oficio remitido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.