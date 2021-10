Elmer Cáceres Llica apela a la condición racial para defenderse

Elizabeth Huanca

Argumentó discriminación por su tez “canela”, su condición de provinciano y dijo que la acusación de la Fiscalía está basada en una ”novela” de chismes y mentiras. De esta manera, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se defendió en la audiencia de apelación de detención preliminar por el caso “Los Hijos del Cóndor”.

La presunta red criminal, en la tesis fiscal, la preside la autoridad regional e integran funcionarios de confianza y consejeros regionales . Cáceres en complicidad con sus funcionarios de confianza ofreció y prometió dinero, puestos de trabajo y terrenos a los legisladores regionales para que no lo fiscalicen. Ello se deduce de audios grabados por casi dos años por una agente especial que se introdujo al círculo cercano de Cáceres Llica alias “El cóndor”.

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, acusa al grupo del delito de organización criminal y cohecho.

Argumentos

Cáceres negó todos los cargos en su contra. Cuestionó la actuación de la agente especial, designada por la fiscalía a la que acusó de “querer enamorarlo llevándole wisky y pisco”. “Lo que he escuchado es una novela, donde una agente me provoca constantemente (…) me pide obras y para desviar su atención, le tengo incluso que mentir”, explicó.

La autoridad regional, visiblemente ofuscado, increpó a la fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor de discriminarlo. “Siempre he sido marginado por mi condición de provinciano, por mi color de piel, sé que la fiscal es blancona, yo soy canela, quisiera que me traten no con discriminación. La ex gobernadora, Yamila Osorio está en España y tiene serios juicios con pruebas fehacientes y sin embargo, le dan libertad, igual a Juan Manuel Guillén (ex presidente regional), al alcalde provincial que tienen juicios, conmigo quieren ensañarse no habiendo pruebas concretas, solo chismes… me siento discriminado, señaló.

La acusación en contra de la presunta red criminal, advierte que “Los Hijos del Cóndor” se distribuyeron terrenos en Pampas Bayas (Siguas), 4 de diciembre (Caravelí) y Sol Naciente (Majes). Cáceres explicó que en los dos primeros casos, se tratan de asociaciones particulares, negó vínculo. “En Majes I y II, nunca se entregó ni una sola parcela (…) en administración papelito manda (...) quieren destruirme y sacarme de la gobernación”, dijo. Esta asociación fue declarada viable por una resolución de Autodema. El gobernador, señala que esta fue anulada.

La defensa de la autoridad regional, pidió la nulidad de la prisión preliminar por falta de motivación. Se cuestionó el peligro de fuga. Similar fue la argumentación del abogado del gerente general, Gregorio Palma, quien en su intervención, acusó a la fiscalía de “ensañamiento”. Mientras que la defensa del asesor Leodan Llaiqui, acusó vicios de forma en la resolución judicial. Este se puso mal en la audiencia y fue trasladado a un hospital.

“Destruyeron mi vida”

El consejero Ysrael “Cachete” Zúñiga, visiblemente conmovido aseguró que el gobernador ni sus funcionarios nunca le ofrecieron nada. Dijo que en los dos años y 10 meses como consejero, no colocó a ningún trabajador ni “administró” obras. “Me ha costado 26 años hacerme de un nombre para que simplemente porque dicen o hagan alusión a esto destruyan mi vida, les juro por mis hijos y mi familia que jamás me han ofrecido nada. Tengo 45 años y nunca le he robado un sol a nadie”, concluyó. v

Fallo marcará pauta para prisión preventiva

El fallo en torno a la apelación de detención preliminar que emita la Sala Penal de Apelaciones en el caso “Los Hijos del Cóndor” será clave y marcará la pauta que seguirá en adelante este complejo proceso, puntualmente en un eventual pedido de prisión preventiva contra los imputados, de acuerdo al especialista en derecho penal, Luis Gutiérrez Oliva.

El letrado explica que si bien, las figuras de prisión preliminar y preventiva son distintas, en la apelación que se lleva a cabo en estos días, se observa de cierto modo, la linea argumentativa de cada caso y algunos visos probatorios para advertir, por ejemplo, si estamos frente al delito de organización criminal.

La Sala emitirá su dictamen bajo tres escenarios: la reconfirmación del fallo de primera instancia, revocatoria, donde se puede declarar infundada la prisión o reducir los días detención o la nulidad del fallo.