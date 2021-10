Boluarte a Bellido: “Debe pensar en el país y no en esa revancha política de ya no ser premier”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, exhortó al congresista de Perú Libre Guido Bellido a reflexionar sobre sus recientes declaraciones en contra de las decisiones que toman los miembros del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social también instó al legislador oficialista a dejar atrás “esa revancha política” a raíz de su salida de la PCM.

“Cuando a veces se adelantan opiniones, cuando no está pensando en la estabilidad económica del país, somos irresponsables”, expresó Boluarte al ser cuestionada por la prensa por las afirmaciones de Bellido Ugarte en las que señaló que es “necesario hacer los cambios” en la presidencia del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, que actualmente preside Julio Velarde.

“ (En) consecuencia, yo creo que el señor Guido Bellido tiene que pensar en el país y no en esa revancha política que ya no es el premier , y ahora está haciendo grupo con algunos de la bancada de Perú Libre y no quiere dar el voto de confianza”, agregó la titular del Midis

En esa misma línea, la vicepresidenta pidió que la representación parlamentaria del partido oficialista actúe con la madurez política que se necesita para que la gestión de Pedro Castillo “pueda trabajar”.

“ Yo digo que solamente se actúe con la madurez política que corresponda para poder hacer que este Gobierno del presidente Pedro Castillo pueda trabajar de manera democrática y con responsabilidad de Gobierno . Creo que esa responsabilidad de Gobierno no solamente atañe a la bancada de Perú Libre, sino también al resto de las bancadas, porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo tenemos que trabajar de manera hermanada para poder generar leyes que favorezcan al Perú”, adicionó.

Carta notarial a Ricardo Belmont

Dina Boluarte también se refirió a la carta notarial que envió a Ricardo Belmont para exigir que se rectifique tras afirmar que ella destinó 6 millones de soles a un medio de comunicación con el objetivo de que su imagen sea promovida en una eventual vacancia al mandatario Pedro Castillo.

