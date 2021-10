Boluarte envía carta notarial a Belmont por afirmar que pagó para impulsar la vacancia

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, remitió una carta al exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, para exigir que se rectifique por las declaraciones en las que afirmó que, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la también titular del Midis desembolsó 6 millones de soles a un medio de comunicación local con el objetivo de que su imagen sea promovida en el eventual caso de que el presidente de la República, Pedro Castillo, sea vacado por el Congreso.

“ Jamás he dispuesto u ordenado desde el Midis la entrega de alguna cantidad de dinero a favor de un medio de comunicación (...) y jamás una finalidad tan mezquina como propugnar la vacancia del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, legítimamente elegido el pueblo peruano para lograr las transformaciones que este país necesita. En todo caso, invito a usted a que pruebe la verdad de lo manifestado”, se lee en el oficio.

Carta notarial de Dina Boluarte a Ricardo Belmont. Foto: captura de Twitter

Boluarte Zegarra aseveró que “es irresponsable y muy grave” que Belmont Cassinelli, “cuya pretensión reciente fue asesorar a nuestro presidente de la República, caiga en la ligereza de señalar hechos totalmente ajenos a la verdad sin ningún sustento y cuya única consecuencia sería generar más división entre los peruanos”.

PUEDES VER: Dina Boluarte se encargará del despacho presidencial mientras Pedro Castillo esté en Bolivia

“Exijo que en un plazo no mayor de 48 horas proceda a probar la veracidad de la información (...) o proceda a la rectificación correspondiente en la forma proporcional y adecuada, pues de lo contrario me veré obligada a adoptar las acciones que la ley me otorga ”, sentenció Dina Boluarte, quien aseveró que nunca tuvo una relación amical con Ricardo Belmont.

Carta notarial de Dina Boluarte a Ricardo Belmont. Foto: captura de Twitter

Midis emite comunicado tras informe de Contraloría

Luego de que la Contraloría General de la República emitió un informe en el que advierte que la contratación del plan de medios del Bono Yanapay (con un monto destinado de 6 millones de soles) “presenta oferta de costo del servicio no razonable con los productos”, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aseguró que, hasta el momento, no se ha contratado ningún servicio para la promoción del mencionado subsidio.