Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga: “Me costó 26 años hacerme de un nombre y por un dicho me han destruido la vida”

“Juro por mis hijos y mi familia que en ningún momento me han ofrecido ni he aceptado nada”, sostuvo el consejero regional por Arequipa, Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga. A su vez, manifestó que a lo largo de su vida atravesó momentos difíciles, pero que a sus 45 años no ha robado un sol a nadie. “Me ha costado 26 años hacerme de un nombre, para que por un dicho me destruyan la vida”, sentenció bastante conmovido.

Según la investigación fiscal, ‘Cachete’ Zúñiga formó parte de la organización criminal durante el 2021. Anteriormente, en el 2019 y 2020, el lugar le pertenecía al consejero regional por Arequipa Miguel Guzmán Hinojosa, quien dejó esta organización en oposición porque no le permitieron ser presidente del Consejo Regional.

Luego que su defensa, cuestionó durante más de una hora la falta de pruebas en su contra. El director de debates de la Sala Penal de Apelaciones otorgó un tiempo para que el exfutbolista de la selección peruana e ídolo del club FBC Melgar haga su autodefensa.

Zúñiga, mientras revisaba sus anotaciones, quiso responder por todos los cuestionamientos en su contra. Respecto a su voto a favor de Santiago Neyra para que sea presidente del Consejo Regional, aclaró que fue una decisión que tomó con anticipación porque en sus viajes como presidente de la Comisión de Turismo la población le decía que Neyra era el consejero que más los ayudaba. Recalcó, además, que su apoyo no tuvo condicionamiento y que el puesto de vicepresidente no le otorga ningún beneficio extra.

El exfutbolista fue tajante al negar comunicación constante con el gobernador Cáceres Llica. Sostuvo que no tiene su número telefónico y que cuando solicita reuniones no es atendido. Por otro lado, aceptó que se reúne, al igual que otros consejeros, con asesores que buscan que se acepte algún dictamen sobre un proyecto, pero que no fue influido a tomar alguna decisión porque junto a su asesora analizan los documentos a profundidad y determinan su postura.

Finalmente, Zuñiga es investigado por los delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio. La Fiscalía sostiene que aceptó de manera directa o indirecta una serie de ofrecimientos a cambio de servir a los intereses del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.