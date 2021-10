Jorge Muñoz sobre solicitud de vacancia: “Hay todo un plan atrás y se busca desestabilizar”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que la solicitud de vacancia presentada en su contra por presuntamente haber cobrado unas dietas como integrante del directorio de Sedapal durante su gestión como burgomaestre es un plan que intenta desestabilizar y distraer. Asimismo, indicó que él no cobró ninguna dieta y que su participación en el directorio de Sedapal fue en 2019 a través de una invitación del entonces presidente Martín Vizcarra.

“ Yo creo que hay todo un plan atrás y lo que se busca es desestabilizar; lo que se busca es distraernos, pero nosotros no nos vamos a distraer porque tenemos muy claro cuál es el objetivo”, dijo en diálogo con RPP.

Además, Muñoz aseveró que las vacancias son sanciones administrativas y que no pueden ser aplicadas por analogía o interpretaciones extensivas.

“¿Por qué plantean un proceso de vacancia? Hay un ciudadano que dice que hay una situación de incompatibilidad y que eso es una causal para vacar. Las vacancias son sanciones administrativas y, como tal, una sanción no puede ser aplicada por analogía o por interpretaciones extensivas. Tiene que estar debidamente tipificadas, porque, si no, se genera una vulneración del derecho, de la seguridad jurídica”, enfatizó.

Finalmente, dijo que su participación en el directorio de Sedapal sucedió en el año 2019 por invitación del expresidente de la República Martín Vizcarra.